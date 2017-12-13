''TAŞA HAYAT VEREN ELLER'' PROJESİ ÇEKİÇ SESLERİ İLE HAYATA GEÇİRİLİYOR.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Türkiye BeyazAy Derneği işbirliğiyle yürütülen ''Taşa Hayat Veren Eller'' projesi açılış töreni yapıldı.

BeyazAy Derneği’nde yapılan açılışa Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, engelli aileleri ve öğrenciler katıldı.

Engelli vatandaşlara imkan tanındığı ve ortam oluşturulduğu sürece çok başarılı çalışmalar ortaya koyabildiklerini belirten Vali Pehlivan, önemli olanın proje üretmek, fikir geliştirmek ve bu üretilen fikirleri, projeleri hayata geçirmek olduğu söyledi.

''Taşa Hayat Veren Eller'' Projesi’nin Gençlik Spor Bakanlığı’nın destekleriyle hayata geçirildiğini hatırlatan Vali Pehlivan, Engelliler ile ilgili çalışmalarının sadece bir günlük, bir haftalık değil, hayatın her gününde, her aşamasında üzerinde ehemmiyetle durulması gereken bir konu olduğuna işaret etti.

Bayburt için taşın önemli bir konu olduğunu anımsatan Vali Pehlivan şunları kaydetti:

‘‘Böyle konunun seçilmiş olması da bu bağlamda gerçekten takdire değer. Biliyorsunuz Bayburt Özel İdare, Bayburt Belediyesi, Bayburt Ticaret Odası ortaklı bir taş fabrikamız var. Orada taşla ilgili güzel çalışmalar sektörün diğer paydaşlarla birlikte yürütülüyor. Taşın tesciliyle ilgili Belediye Başkanımız da buradalar, Belediyemiz bünyesinde bir tescil başvurusu da yapıldı. Şunu ifade etmek istiyorum; eğitim konusu çok hayati bir konu, biraz önce bütün okul müdürlerimizle Milli Eğitim idarecilerimizle, öğretmenlerimizle birlikte bir projenin startını verdik. Adını da ''OKU'' koyduk. Oku, okumak bizim inancımızda var. Kitabımız Kur’an-ı Kerim’in başlangıç sözünü de ifade ediyor. ''OKU''nun açılımı da ''Oku, Keşfet, Uygula'' şeklinde ifade ettik. Bunun altında da 46 başlıkta projeler belirledik. Bunları inşallah bütün okullarımızın katılımıyla velilerimizin, öğretmenlerimizin, idarecilerimizin, esnafımızın ve herkesin katılımıyla İnşallah uygulayacağız. Bu projeyi uygularken engelli kardeşlerimiz ve onların aileleri bu projede inşallah önemli bir yer tutacak. Bu bağlamda elbette kurumlarımızın katkılarıyla yaptığımız projeler yanında sivil toplum girişimi bağlamında derneklerimiz ve vakıflarımızın yapmış olduğu projelerde ayrı bir önem ayrı bir yer tutuyor. Bu gün açılışını gerçekleştirmiş olduğumuz bu projede inşallah bizim bu müşterek hedefimize gençlerimizin topluma kazandırılması, dezavantajlı çocuklarımızın topluma kazandırılması hedefine katkı sağlayacaktır diye inanıyorum. Bu projeye emeği geçen bütün paydaşlarıma başta Cumhurbaşkanımız ve ekibi olmak üzere teşekkür ediyorum. Müftülüğümüzün kitaplık çalışması da güzel. Son zamanlarda Diyanet İşleri Başkanlığı da konuya biraz daha ağırlıklı olarak eğilmeye başladı. Yurt genelinde buna benzer çalışmalar söz konusu. Her işte olduğu gibi bu işinde muhakkak ki manevi boyutu da var o boyutunu da esirgemeden projenin düşünülmüş olması da gerçekten önemli. ‘’

''Taşa Hayat Veren Eller'' projesinin hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Türkiye BeyazAy Derneği Bayburt Şubesi'ne bu projeyi hayata geçirdikleri için teşekkür etti.

Türkiye BeyazAy Derneği Bayburt Şubesi Başkanı Serhat Kılıç: ''Taşa Hayat Veren Eller'' projemizde amacımız 30 engelli ve engelsiz gencimizi kaynaştırmayı sağlamak.’’

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan himayesinde yürütülen projede, ‘Birlikte Engelleri Aşmak İçin Hareket, Birlikte Hareket’ adlarını taşıyan projelerinden bahseden Kılıç, amaçlarının hem projeye entegre olma hem de engelli bireyleri ve engelsiz vatandaşları bir arada buluşturmak olduğunu söyledi.

El sanatlarına yönelik meslek edinme amaçlı 30 kursiyere kurs vereceklerini ifade eden Serhat Kılıç, ‘’30 Kursiyer sayısı minimum rakam. İnşallah daha fazla gencimiz, bir yılın sonunda taşla, ahşapla ve hediyelik eşya üretimiyle alakalı el sanatı öğrenmiş ve meslek edinmiş olacak’’ dedi.

Vali Pehlivan ve kurum müdürlerinin desteklerini esirgemediklerini vurgulayan Kılıç, Ürettikleri ürünlerin satışını yaparak engelli gençlere katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

Bayburt İl Müftülüğü’nün Beyazay Derneği’ne kütüphane yapacağını hatırlatan Serhat Kılıç şunları kaydetti: Kurulacak olan kütüphane buradaki engellilerimize dini ve manevi eğitimleri noktasında katkı sunmuş olacak. Bu anlamda kendilerine çok teşekkür ediyorum.’’

Bayburt İl Müftü Vekili Abdurrahman Tercan, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Türkiye genelinde projeler hayata geçirdiklerine dikkat çekerek, ‘’İmkan nispetinde spor, okuma, camilere engellilerimizin de gelebilmesi için uygun mekan, engellilerimizin Kur’an-ı Kerim’i rahat okuyabilmesi için engellilere ait Kur’an hizmetleri, engellilerin dini ve manevi bilgilerini artırmak amacıyla irşat hizmetleri yapmaya devam ediyoruz. Mustafa İmam Hatibimiz rehberliğinde Bayburt'ta engelli kardeşlerimizin dini, milli, tarihi duygularını geliştirmek amacıyla kütüphaneler kuracağız.’’ dedi.