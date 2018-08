Kamu-Sen Bayburt İl Temsilcisi Ahmet Çalışkan: “Son günlerde ülkemizde yaşanan döviz kurlarındaki hareketlilik apaçık ortadır ki, emperyalist, siyonist, evangelist zihniyet ülkemize karşı yürüttüğü savaşta siyasi, askeri ve politik saldırılarına ekonomi silahını da eklemiştir.” dedi.

Kamu-Sen Bayburt İl Temsilcisi Ahmet Çalışkan, ülkemizde son günlerde yaşanan döviz kurlarında ki hareketlilik nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Ülkemizde son günlerde yaşanan döviz kurunda ki hareketliliğin ekonominin temel parametreleriyle uyuşmadığını dile getiren Kamu-Sen Bayburt İl Temsilcisi Ahmet Çalışkan, dış güçlerin Türkiye’ye karşı yürüttüğü savaşta siyasi, askeri ve politik saldırılarına ekonomi silahını da eklediğini söyledi.

Ülkemize karşı ekonomik savaş açanların, bölge ülkelerinde kanlı çatışmaları körüklediğini, yeni bir dünya düzeni oluşturmak için her yolu mübah gördüklerini anımsatan Çalışkan: “Türkiye’yi terör örgütleri yoluyla hizaya getirmeyi denediler, başaramadılar; darbe yoluyla saldırdılar, boylarının ölçüsünü aldılar; sınırlarımız ötesinde, Türk düşmanlarıyla iş birliği yapıp bize parmak salladılar, ağızlarının payını aldılar.” dedi.

Şer odaklarının döviz işlemleriyle Türkiye’yi ekonomik yollar ile tehdit ettiklerini ifade eden Çalışkan, amaçlarının ülkemizi hizaya getirmek, bedel ödetmek, susup içe kapanmak ve olacaklara rıza gösteren bir ülke profili ortaya çıkarmak olduğunu vurguladı.

Saldırılar karşısında Türk milletinin birlik ve beraberliğini göstermesi gerektiğini, ekonomik olarak diz çökmeyerek zulme rıza göstermeyeceğini dosta düşmana göstermek gerektiğini ifade eden Kamu-Sen Bayburt İl Temsilcisi Ahmet Çalışkan açıklamasında şunları kaydetti: “Bu hayasız küresel saldırıyı bertaraf etmemiz, Türkiye Cumhuriyeti’nin her anlamdaki bağımsızlığının da bir kere daha perçinlenmesi anlamına gelecektir. Bu topraklardaki varlığımız, birlikte hareket etme ve direnme gücümüzle doğru orantılı olarak şekillenecektir. Madem ki, ülkemize karşı ciddi bir saldırı vardır, yardımı dışarıdan beklemek çok da akılcı görünmemektedir. Buna göre iç dinamiklerimizi harekete geçirmek ve bu sorunu içimizde çözmek yolunda fikirler üretmek durumundayız. Tıpkı ülkemize karşı girişilen askeri ve siyasi saldırılarda olduğu gibi bu ekonomik işgal girişimi karşısında da milli birlik içinde hareket etme zorunluluğumuz bulunmaktadır. Türkiye Kamu-Sen olarak döviz kuru üzerinden ülkemize yapılmak istenilen bu ekonomik operasyonun, milli ekonomik bir modelle boşa çıkarılacağına inanmaktayız. Bu noktada mücadelemizin baş unsurunu yurtiçinde Türk Lirası kullanmak, yerli malı tüketmek, yerli üretimi desteklemek ve kendi kendine yeten bir ülke olmak şeklinde tanımlayabiliriz. Buna göre en kısa zamanda bütün danışma mekanizmaları toplanarak milli bir ekonomik mutabakatın sağlanması ve burada alınacak kararlara göre hareket edilmesi gerektiğine inanmaktayız. Ülkemizin, yaşanan bu saldırılardan en az zararla çıkması için herkese görevler düştüğünü görmekteyiz. Türkiye Kamu-Sen, ülkemizi çepeçevre saran şer odaklarının saldırılarının mümkün olan en az zararla atlatılması için yapılacak her türlü çalışmada, Devletimizin ve milletimizin yanındadır ve destek vermektedir. Amacımız, gerekli önlemlerin alınabilmesi için gerçekleri ortaya koymak ve bu gerçekler ışığında milli, sosyal ve eşitlikçi, yeni bir program hazırlanmasına katkı sağlamaktır. Bizler, ülkemizin geleceğinin kararmaması, kaynaklarımızın verimli kullanılması; mutlu, huzurlu ve güvenli bir gelecek için hazırlanacak milli programa uygun olarak üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazırız. Bu çerçevede Konfederasyon olarak öncelikle tüm Türkiye genelinde “Yerli Malı ve Türk Lirası Kullanma Kampanyası” başlatıyoruz. Hükümetimizi ve milletimizi bu kampanyaya destek vermeye çağırıyoruz. Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olarak bu tarihi günlerde, üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyor, tüm kamuoyunu bu tarihi çağrıya kulak vermeye davet ediyoruz.”