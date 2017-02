SANAYİ ESNAFI TALEPLERİNİ DİLE GETİRDİ

Vali İsmail Ustaoğlu, 21 Şubat Küçük Sanayi Sitesi’nde incelemelerde bulundu.

Vali İsmail Ustaoğlu, Cuma Namazı’nın ardından çeşitli incelemelerde bulunmak üzere geldiği 21 Şubat Küçük Sanayi Sitesi’nde esnafları ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi. Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selahattin Karaman ve 21 Şubat Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Cengiz Kahraman’la birlikte bölgede iş yeri bulunan esnafları gezen Vali İsmail Ustaoğlu çeşitli konularda esnaflarla görüş alışverişinde bulundu.İş yeri sahiplerinin dile getirdiği sorunların çözümü için bir takım çalışmalar yapıldığını ifade eden Vali İsmail Ustaoğlu, 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile başlatılan istihdam seferberliği hakkında esnaflarla fikir alışverişinde bulundu. Şubat ayı başlangıcı itibariyle işe yeni alınacak her elemanın sigorta ve vergi ödemelerinin 1 yıl boyunca devlet tarafından karşılanacağını dile getiren Vali İsmail Ustaoğlu, “Bu teşvikten yararlanabilmek için tek şart sadece son 3 ay içerisinde her hangi bir yerde sigortalı olarak çalışmamış olması. İşsiz kapsamında değerlendirilebilmesi için tek şart bu. Bunun dışında istihdam edeceğiniz her yeni çalışanın sigorta ve vergi giderlerini bir yıl boyunca devlet karşılayacak.” ifadeleriyle esnaftan istihdam seferberliğine katkıda bulunmalarını istedi.Daha sonra Sanayi sitesinde bulunan oto elektrik, yedek parça, tarım makineleri ve demirci esnafını ziyaret ederek hayırlı kazançlar dileyen Vali İsmail Ustaoğlu’na incelemeleri sırasında Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selahattin Karaman, 21 Şubat Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Cengiz Kahraman, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Müftüsü Kemalettin Aksoy, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Ali İhsan Nuhoğlu ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Abdullah Kahveci Eşlik etti.​