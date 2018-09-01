Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bayburt Şubesi’nin açılışı Bayburt Genç Osman Mehteran Takımı gösterisi eşliğinde görkemli bir şekilde açıldı.

Açılış Programına, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Mete Memiş, MÜSİAD Bayburt Şube Başkanı Erdal Şentürk, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Selçuk Coşkun, AK Parti İl Başkanı Fatih Yumak, MÜSİAD yöneticileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Ağbal, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bayburt Şubesi'nin açılış programında yaptığı konuşmada, MÜSİAD'ın sadece ekonomiyle ilgili bir sivil toplum örgütü değil, Türkiye'nin her yönüyle milli ve yerli duruşunun hikayesinin içerisinde önemli bir figür olduğunu, zor zamanlarda duruşuyla ve yaptıklarıyla Anadolu ruhunu, Anadolu inancını, bu topraklara olan bağlılığını gösterdiğini ve göstermeye devam ettiğini belirtti.

Türkiye'nin son 16 yıllık demokratikleşmesinde inanç ve teşebbüs hürriyetinin gelişmesinde MÜSİAD'ın büyük sorumluluklar üslendiğini anlatan Ağbal, "İnşallah yarınlara daha güvenle, daha inanarak bakacağız. Zaman zaman yaşadığımız sorunlar oldu, bugünlere kolay gelmedik. Bugünlere geleceğimize kimse inanmıyordu.

Kimse bugünlere geleceğimizi beklemiyordu. Beklenenlerin de üzerinde gelişme kaydeden, büyüyen, kalkınan, her yönüyle bölgesel ve global bir güç haline gelen Türkiye var." diye konuştu. Bu durumun herkesi memnun etmediğini vurgulayan Ağbal, şunları kaydetti: "Herkes bundan memnun değil, memnun olmalarını da beklememek lazım. O açıdan Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemize, milletimize, bu coğrafyaya, bu bölgeye katmış olduğu çok müstesna değerler var. İnşallah hep beraber, milletçe, sivil toplum örgütleriyle, hükümetiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde karşılaştığımız sorunları bugüne kadar nasıl aştıysak, inşallah şu dönemde de karşılaştığımız sorunları hep beraber aşacağız, ona inanıyoruz."

"Elimizi taşın altına koymaya hazırız"

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Sistemi'yle, değişen dünyanın değişen siyasi mantalitesi içinde yeni bir yönetim sistemi ve yeni bir ekonomi modeliyle "artık biz varız" dediğini ifade etti.

Açılış töreninde yapılan konuşmalar sonrasında Bayburt İl Müftüsü Hasan Başoğlu tarafında dua edildi. Program sonrası davetlilere yemek ikramı yapıldı.