İstanbul’da Bayburtlu Hemşerilerimizin kurduğu MOPAŞ A.Ş ,sürekli kendini yenileyerek büyük başarılara imza atıyor.Gelişen teknolojiye ve farklılaşan müşteri alışveriş kültürüne Mopaş daha fazla kayıtsız kalamadı,ve dijital perakende ilk adımını atarak,mopaş.com.tr'yi hizmete açtı.

Yola çıktığı günden itibaren benimsediği kalite anlayışı ve “Mutlu Müşteri” mottosuyla hizmet vermeye devam eden Mopaş, 2018 yılında 2,5 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşması beklenen gıda perakendeciliği online pazarının parçası oluyor. Gelenekselden Dijitale teması ile yeni satış platformu mopas.com.tr’nin lansmanını geçtiğimiz günlerde Wyndham Grand Kalamış’ta gerçekleştiren Mopaş, dijital dönüşüm stratejisini ve teknolojik altyapı değişikliğini iş ortaklarına anlattı.

Gelenekselden dijitale başarı öyküleri panelde konuşuldu

Açılış konuşmasını Mopaş Genel Müdürü Reşat Narman’ın gerçekleştirdiği lansman da Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Mustafa Altunbilek de gıda perakendeciliğinde online satış kanallarının önemini anlatan bir konuşma yaptı. Mopaş Satın Alma Direktörü Bedrettin Demirer ise konuşmasında Mopaş’ın ticari kültürü konusunu ele aldı.

Demirer’in ardından Bilgi Teknolojileri Direktörü Mahmut Ülkü, Mopaş’ın teknolojik dönüşümünü anlattı.

Fatih Irak’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen; Microsoft Genel Müdür Yardımcısı Tarık Tuzunsu, SAP Türkiye COO’su Selçuk Öznal, Mopaş E-ticaret & İş Geliştirme Direktörü Murat Narman, itelligence Türkiye CEO’su Dr. Bahri Danış ve Asır Bilgisayar Genel Müdürü Halil Sarıbaş’ın konuşmacı olarak yer aldığı panelde ise “Gelenekselden Dijitale Başarı Öyküsü” konusu ele alındı. Panelin sona ermesiyle birlikte Mopaş Yönetim Kurulu ve iş ortaklarının katılımıyla kurdele kesildi.

Kokteyl arasının ardından gerçekleştirilen akşam yemeği esnasında etkinliğe katılan T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut “Dijital Dönüşüm ve Türkiye’de Ekonomik Yatırımlar” başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi. Mopaş’ın e-ticaret kanalındaki hedeflerinin ve gelecek planlarının konuşulduğu lansman, Mopaş Genel Müdürü Reşat Narman’ın teşekkür konuşmasıyla sona erdi.

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MOPAŞ, Endüstri 4.0’a Microsoft Azure ile Hazır!.

Endüsti 4.0; bulut bilişim, yapay zeka ve nesnelerin interneti teknolojileriyle hayata geçirilen yeniliklerle kol kola yürüyen; tüm sektörler için heyecan verici bir dönemi işaret ediyor.

Yurt genelinde 105 mağazası ve 3 bin çalışanı ile yılda 50 milyon müşteriye hizmet veren Mopaş marketler zinciri, Microsoft ile yaptığı işbirliğiyle Endüsti 4.0 alanında yaptığı atılımlarla müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

22 yıllık geçmişi boyunca müşterilerinin beklentisi için sürekli atılım yapan kurum, Endüstri 4.0 çağının getirdiği yeniliklerle başarılarını devam ettirmek üzere yatırımlarına yenilerini ekliyor.

Dijital dönüşüm, günümüzde bütün sektörleri kapsamakta ve giderek önemi artmakta. Dijital dönüşümde gerekli yatırımları yapmak şirketimiz için de çok önemli; çünkü ancak bu yatırımları yaparsanız ayakta kalabilirsiniz.

Mopaş, dijital dönüşüm yolculuğunda hedefini Türkiye'nin önde gelen gıda e-ticaret platformunun kurulması olarak belirledi. Bu hedef doğrultusunda hangi teknolojinin seçileceği en önemli konulardan biriydi. Bu aşamada Mopaş, SAP Hybris modülündeki iş yüklerini Microsoft Azure bulut platformunun gücü ile birleştirdi.

Kurum, bir e-ticaret platformununun yüksek erişebilirlikte olması, esnek depolama alanı sunması ve esnek kapasite yapısına sahip olması gibi öncelikler ışığında yaptığı araştırmalar sonucunda tercihini Microsoft teknolojilerinden yana kullanarak dijital dönüşüm atılımına başlandı.

Yenilikçi teknolojilerle artan müşteri memnuniyeti ve güven

Microsoft ile SAP çözümlerinin uyumla çalışması Mopaş'ın yakaladığı başarıda önemli etkenlerden.

Azure bulut platformu üzerinde planlanan sipariş sistemi, kurumun uzun bir serüven olarak tasarladığı e-ticaret yolculuğunda hız ve güven sunmaya devam ederken, Mopaş'ın sistemini sürekli olarak geliştirmesine de imkan sağlayarak Endüstri 4.0 çağını yakalamasına yardımcı oluyor.

Mopaş olarak yaptığımız yatırımlarda hep geleceği planlamaktayız. Bu konuda da işin duayeni olan Microsoft ve SAP gibi çözüm ortaklarıyla çalışmamız gelecekte de atfettiğimiz değeri gösteriyor.

E-ticaret serüveninde teknolojinin imkanlarını kullanarak kendisini geliştirmek isteyen Mopaş marketler zinciri, Microsoft ile geleceğe daha emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.