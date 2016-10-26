KKYDP TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLEMESİ 11. ETAP MÜRACAATLARI BAŞLADI

Bayburt Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Abdulkadir Karabulut, KKYDP Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklemesi 11. Etap müracaatları başladığını açıkladı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Karabulut yazılı açıklamasında;

“ 30.04.2015 tarihli ve 29342 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında 11. Etap müracaatları başlamıştır.

Müracaat edeceklerin başvuracakları yatırım konuları; Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, Soğuk hava deposu, Çelik silo, Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması, Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera, Yenilenebilir enerji üretim tesisleri, Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik alt yapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları için başvurular kabul edilecektir.

Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişi bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 45 gün içerisinde elektronik ağ üzerinden yapılır. Son başvuru tarihi 04.12.2016’tir." Yatırımlar için tamamlama tarihi 01.12.2017'tir.”

