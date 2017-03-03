İbrahim Yumak’tan Yatırım Başvuruları açıklaması

Bilindiği üzere Bayburt da dahil olmak üzere 23 ili kapsayan ve yatırımcılara anahtar teslimi fabrika, faizsiz yatırım kredisi, düşük faizli işletme kredisi, fizibilite ve danışmanlık destekleri gibi destekleri içeren Cazibe Merkezleri Programı kapsamında ilk başvurular 27 Şubat 2017 tarihinde son bulmuştur.

Cazibe Merkezleri Programı’nın 1. başvuru döneminde ilimizde başvuruları toplayan kurum olan KUDAKA'nın Bayburt'tan teslim alınan dosya sayısını 7 olarak açıklaması ilimize yatırım yapmak üzere sadece 7 yatırımcının müracaat ettiği gibi bir yanlış algı yaratmıştır.

Yatırımcılar başvurularını KUDAKA'ya yapabildikleri gibi, doğrudan doğruya Kalkınma Bankasına da sunabilmektedirler. Nitekim Kalkınma Bankasından aldığımız son bilgiye göre 26'sı İstanbul'dan, 9'u Ankara'dan olmak üzere doğrudan doğruya Kalkınma Bankasına 35 başvuru yapılmış, KUDAKA Bayburt Yatırım Destek Ofisine de 7 başvuru dosyası ulaşmıştır. Dolayısıyla toplam başvuru sayısı şu anda 42'dir ve başvuruların tasnifi devam etmektedir.

Bu rakam ilimiz adına son derece olumlu bir gelişmeyi işaret etmektedir. Kalkınma Bankasının nihai sayıyı bir kaç gün içerisinde resmi olarak açıklaması beklenmektedir. Bir yanlış anlamaya mahal vermemek adına kamuoyumuza önemle duyuruyor, saygılar sunuyorum.

