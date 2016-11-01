HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ İÇİN BİLGİLENDİRME

Bayburt İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğünce düzenlenen toplantıda, Bayburt ili merkez ilçe ve köy muhtarlarımıza 2016 yılı hayvancılık desteklemeleri ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır.

HAYVANCILIK DESTEKLEMELERİ İÇİN BİLGİLENDİRME
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Toplantı açılışını yapan İl Müdürü Abdulkadir Karabulut; konuşmasında hayvancılık desteklemelerine değinerek, yetiştiricilerimizin bu desteklemelerden yararlanmalarında muhtarlarımıza da büyük görev düştüğünü, son beş yıldır giderek artan hayvancılık desteklemelerinin bu sene her haneye ulaşması hedeflendiğinin altını çizdi. Katılımın yüksek olduğu toplantıda Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Kani Yavuz, hayvancılık desteklemeleri hakkında uygulama tebliği konularını (buzağı desteklemesi, malak desteklemesi, koyun-keçi desteklemesi, arıcılık desteklemesi, kırmızı et desteklemesi, sürü yöneticisi desteklemesi) muhtarlara anlatarak, kendilerinden gelen soruları yanıtlamıştır.

 

Etiketler; #HAYVANCILIK
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