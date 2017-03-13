Güvenlik iş sendikası üyelerle bir araya geldi

Bayburt’ta görevli olarak aktif çalışan bütün Özel Güvenlik Görevlileri ve sendika Üyeleriyle birlikte Son günlerde bölgede yaşanan gelişmeler, Üyelerin ve Özel Güvenlik Görevlilerinin Sorun ve problemleri,İmzalamış oldukları Toplu iş Sözleşmeleri (T.İ.S)Devam eden süreç ve gündemdeki önemli konuları değerlendirmek için Güvenlik İş Sendikası Bayburt İl Temsilciliği olarak Toplantı düzenlendi.

Toplantının basına açık bölümünde açıklama yapan SAYINER

“Türk-İş Konfederasyonu Güvenlik-İş Sendikası olarak özel güvenlik görevlilerinin hak ettiği konuma gelmesi ve saygınlığının tüm alanlarda kabul göreceği günler için vardır.

2011 yılında yedi kişi ile başlayan bu onurlu mücadelemizde bugün 30 bin üye sayısına ulaşarak tüm özel güvenliklerin işte bu benim sendikam dediği bir yapıya ulaşmıştır” dedi.

İl Genelinde %90 Oranında hemen hemen tüm kurumlarda yetkili sendika olarak çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz.

Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan üyelerimiz ile Bayburt’ta daha güzel günler yaşayacağız diyen SAYINER

“Çalışmalarımızın karşılığını almaya başladık. Şuana kadar 5 Kurumda Üyelerimiz adına toplu iş sözleşmesi imzaladık.

İlimizde toplu iş sözleşmelerimizin ilk ödemesi Sağlık İl Müdürlüğü’ne yapılmıştır.

Ardından K.Y.K Yurt Müdürlüğü, D.S.İ., Hastane, Gençlik Spor il Müdürlüğü

Ve son olarak ta İlimizin En büyük ve çok güvenlik çalışanının olduğu Kurum olan Bayburt Üniversitesinde Üyelerimiz adına Toplu İş Sözleşme Görüşmeleri Yüksek Hakem Kurulunca Karara Bağlanmış bunun netice olarak…

FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ %60

EVLENME YARDIMI 140 TL

ÇOCUK YARDIMI 25 TL (HER AY)

SİLAH TAZMİNATI GÜNLÜK 2 TL

ASKERLİK YARDIMI 300 TL

BAYRAM ÖDENEĞİ 75 TL

YAKACAK YARDIMI AYLIK 30 TL

ÖĞRENİM YARDIMI:

İLKOKUL İÇİN 100 TL

ORTAOKUL İÇİN110 TL

LİSE VE DENGİ OKULLAR İÇİN 120 TL

YÜKSEKOKULLAR VE ÜNİVERSİTE İÇİN

(OKULUN NORMAL EĞİTİM SÜRESİ ARTI 1 YIL SÜRE İLE SINIRLI OLMAK ÜZERE) 140 TL

ÖLÜM YARDIMI:

İŞÇİLERİN İŞ KAZASI SONUCU ÖLÜMLERİ HALİNDE 1200 TL

İŞÇİLERİN NORMAL ÖLÜMLERİ HALİNDE 800 TL

İŞÇİNİN ANA, BABA, EŞ VE ÇOCUKLARININ ÖLÜMÜ HALİNDE300 TL

TABİİ AFET YARDIMI:

İŞÇİLERİN YANGIN, DEPREM, SEL VE BENZERİ AFETLERDEN ZARAR GÖRMELERİ HALİNDE 1000 TL'YE KADAR

Bu ve bunun gibi önemli farkları imzaladığımız toplu iş sözleşmeleri ile Üyelerimize kazandırdık.

Bizlere ve üyelerimize bu sevinci yaşatan devletimize, sendikamızın tüm yöneticilerine bu ödemede emeği geçen kurum yöneticilerimize temsilci ve üyelerimize teşekkür ederim” dedi.

Ali SAYINER,

Güvenlik İş Sendikası

Bayburt İl Başkanı