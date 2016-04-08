GENÇ ÇİFTÇİYE 30 BİN TL HİBE

Resmi Gazete’nin 05 Nisan 2016 tarihli sayısında Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçilerin Desteklenmesi Hakkındaki 2016/16 sayılı tebliğ yayımlandı. Tebliğe göre hayvancılık projeleri başta olmak üzere kırsalda ikamet eden ve 18-40 yaş arasında bulunan çiftçiler 30 bin TL’ye kadar hibe desteğinden faydalanacak.

Maliye Bakanım Naci Ağbal’ın12-13 Martta gerçekleştirdiği Bayburt ziyareti sırasında yaptığı açıklamada; "Genç çiftçi kardeşlerimize 30 bin lira hibe desteği vereceğimizi söylemiştik. Bununla ilgili düzenleme yapıldı. Faruk Bey'e, 'Bakın bu vaadin esas fikir babası Bayburtlulardır. Dolayısıyla bunun pilot projesine de Bayburt'tan başlamanız lazım' dediği projenin başvuruları 12 Nisan 2016 Salı gününden itibaren İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine yapılabilecek. Proje kapsamında öncelikli olarak büyükbaş ve küçükbaş hayvan alımı ile kapama meyve bahçesi tesisi gibi üretime yönelik alımlar desteklenecek. Hayvan alımları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı TİGEM işletmelerinden yapılacak.

Projeden faydalanmak için 18-40 yaş aralığında olmak, köyde ikamet etmek ve ücretli bir işte çalışıyor olmamak gerekmektedir. Bu şartları taşıyan çiftçiler aşağıda belirtilen proje konuları için 30 TL geri ödemesiz hibe desteğinden faydalanabilecektir.

a) Hayvansal üretime yönelik;

1) Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık projelerini,

2) Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği projelerini,

3) Kanatlı ve ipekböceği yetiştiriciliği projelerini,

b) Bitkisel üretime yönelik;

1) Kapama meyve bahçesi tesisi projelerini,

2) Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği projelerini,

3) Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği projelerini,

4) Kültür mantarı üretimi projelerini,

c) Yöresel ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik;

1) Tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi konulu projeleri,

2) Coğrafi işaretli, yerli gen kaynaklarını kullanarak, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim konulu projeleri,

3) Coğrafi işareti olan gıdaların üretimi konulu projeleri.



Genç Çiftçi Projesi hibe desteğine başvurular 12 Nisan 2016 tarihinde başlayacak olup, 30 (otuz) gün süresince devam edecektir. 3 yıl süreyle uygulanacak proje ile ilgili İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerinden detaylı bilgi alınabilir.