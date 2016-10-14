FARKLI PROJELERLE ÇALIŞMALARA DEVAM EDECEĞİZ

Vali İsmail Ustaoğlu, Çoruh Nehri Rehabilitasyon Projesi kapsamında Buğdaylı, Tepetarla ve Yerlice köylerinde yapılan dikim ve teraslama çalışmalarını inceledi.

Buğdaylı, Tepetarla ve Yerlice köylerinde devam eden dikim ve teraslama çalışmalarını inceleyen Vali İsmail Ustaoğlu, Orman İşletme Müdürü Zeynel Yalçındağ’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Proje kapsamında bin 231 hektarlık alanda ağaçlandırma çalışması yapıldığı bilgisini veren Orman İşletme Müdürü Yalçındağ, “Proje kapsamında Buğdaylı, Tepetarla ve Yerlice köylerimiz arasında belirlenen noktalarda dikim ve teraslama çalışmalarımıza devam ediyoruz. Burada yaptığımız çalışmanın devamında 800 kilometrelik bir teraslama çalışması daha yaparak ağaçlandırma çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.Ağaçlandırma çalışmaları için bölgenin coğrafi yapısı ve iklim koşullarına uygun olan Sarıçam, Akçaağaç, Meşe, Kuşburnu, Ahlap ve Mahlep gibi ağaç türlerini tercih ettiklerini dile getiren Yalçındağ, Çoruh Nehri Rehabilitasyon projesinden ayrı olarak ağaçlandırma çalışmaları için yeni projeler üzerinde çalıştıklarını ifade etti.Vali İsmail Ustaoğlu ise ağaçlandırma çalışmalarına büyük önem verdiklerini ifade ederek devam eden projelerin yanı sıra yeni projelerle çalışmaların destekleneceğini söyledi. Bayburt’ta uygun görülen noktalarda benzeri çalışmalar için ilgili bakanlıklar nezdinde girişimlerde bulunulacağını aktaran Vali İsmail Ustaoğlu, “Bu konuda toplum olarak duyarlı olmak zorundayız. Devam eden Çoruh Nehri Rehabilitasyon Projesi kapsamında yapılan dikim ve teraslama çalışmalarının yanı sıra konuyla ilgili kurum ve kuruluşlardan alacağımız görüşle buna benzer projeleri farklı noktalarda hayata geçirmek istiyoruz.” diye konuştu.Vali İsmail Ustaoğlu buradaki incelemelerini tamamladıktan sonra hatıra fidanı dikerek Arslan Dağı’nda devam eden ‘Sıklık Bakımı’ çalışmalarını takip etti. Son olarak 2016 yılı içerisinde farklı türlerde 1 milyon 500 bin fidan yetiştirilen Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Orman Fidanlık Şefliği’nde incelemelerde bulunan Vali İsmail Ustaoğlu kurum personeliyle çekildiği toplu fotoğrafın ardından programını noktaladı.Vali İsmail Ustaoğlu’na incelemeleri sırasında Bayburt Orman İşletme Müdürü Zeynel Yalçındağ, Türkiye Erozyonla Mücadele Vakfı (TEMA) Bayburt Temsilcisi Doç. Dr. Hayriye Şengün ve Orman İşletme Müdür Yardımcısı Kemal Eser eşlik etti.