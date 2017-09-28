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Esnaf Ziyaretlerine Devam Ediyor
Esnaf Ziyaretlerine Devam Ediyor
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Esnaf Ziyaretlerine Devam Ediyor

Başkan Memiş Esnaf Ziyaretlerine Devam Ediyor

Esnaf Ziyaretlerine Devam Ediyor
28 Eylül 2017 Perşembe 14:20

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Kuyubaşı ve Taşhan Caddelerinde bulunan esnafları ziyaret eden Başkan Memiş esnafla bir süre sohbet ederek bu caddelerde ve Bayburt genelinde devam eden çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Esnaflarla sohbeti sırasında Bayburt için tüm güçleriyle çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini belirten Başkan Memiş Bayburt’ta değişimin başladığını ve bu değişimin hızlanarak devam edeceğini ifade etti.

Çalışma Alanlarında İnceleme

Esnaf ziyaretinin ardından kaldırım yapım çalışmalarının tamamlandığı Kuyubaşı ve Taşhan Caddelerinde süren küptaş uygulamasını da yerinde takip eden Belediye Başkanı Mete Memiş görevlilerden gidişat hakkında bilgi aldı. Küptaş uygulamaları tamamlandığında Kuyubaşı ve Taşhan Caddeleri’de Sebahattin Savacı, Şair Zihni, Şair Celali, Hapan,  Hafız Osman, Nalbandiler ve Ulucami Caddeleri gibi yeni çehresine kavuşacak.

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