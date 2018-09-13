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DOĞALTAŞ ATIKLARI YAPI MALZEMESİNE DÖNÜŞTÜRÜLECEK

Trabzon Ticari Yatırımlar ve Sanayi Limited Şirketi Bayburt Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’den tahsis talebinde bulundu.

DOĞALTAŞ ATIKLARI YAPI MALZEMESİNE DÖNÜŞTÜRÜLECEK
13 Eylül 2018 Perşembe 14:14

Planlanan yatırım hakkında Vali Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret ederek bilgilendiren firma sahibi Ali Mısırlıoğlu; temel amaçlarının Bayburt doğal taşlarının atıklarını kullanarak yapı malzemeleri üretmek olduğunu söyledi.

Altyapısı tamamlanan Bayburt OSB’de işletme sayısının artması için her fırsatta girişimcilere çağrıda bulunan ve birebir görüşmeler yapan Vali Pehlivan çalışmaları hakkında bilgiler aldığı Mısırlıoğlu’nu yatırım kararından dolayı kutlayıp teşekkür ederek çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın "Yerli ve Milli Üretim Seferberliği” ilan ettiğine işaret den Vali Pehlivan, “Bayburt olarak bu seferberliğe gereken katkıyı sunmak adına yoğun bir mesai içerisindeyiz. Yatırımcılarımız ülkemiz için çok kıymetli. Hele ki ekonomik sıkıntıların yaşandığı dönemlerde onların sağlam duruşu büyük önem arz ediyor. Zorlu dönemlerde yatırım yaparak üretim ve istihdam sağlamaya çalışan müteşebbislerimiz şüphesiz büyük bir övgüyü hak ediyorlar. Bu bağlamda Bayburt OSB’ye yatırım yapan ve yapacak olan tüm girişimcilerimize teşekkür ediyorum. İnşallah bu çalışmalarla Bayburt ekonomisi hak ettiği konuma kısa süre içerisinde ulaşacaktır. Çalışmaların ilimiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." dedi.

Ziyarette OSB Müdürü Mete Emir de yer aldı.

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