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ÇIRAK BULAMAMA SORUNU BİTİYOR…

Bayburt İŞKUR İl Müdürlüğü, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası ve Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında MEGİP protokolü imzalandı.

ÇIRAK BULAMAMA SORUNU BİTİYOR…
04 Ekim 2018 Perşembe 12:26

                     Özel Sektör işverenlerinin, özellikle de Sanayi sektöründe çalıştıracak çırak bulamayan işverenlerin, kanayan yaralarına çözüm amacıyla MEGİP Protokolü imzalandı. Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) projesi ile iki yıl boyunca işverenlerin istediği nitelikli elemanların yetiştirilmesi için mesleki eğitim kursları düzenlenecek. Konuyla ilgili yapılan basın toplantısında konuşan Bayburt Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Muhammet Abdullah KAHVECİ işverenlerin nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak üzere mesleki eğitim kurslarında teorik ve pratik eğitimin bir arada verilerek yeni bir sistemin hayata geçtiğini ifade etti. Ayrıca KAHVECİ; “TOBB ile imzaladığımız, Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü kapsamında iki yıl boyunca mesleki eğitim kurslarımızda teorik ve pratik eğitimi bir arada uygulayacağız.

                       İşverenlerimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünü yine işverenlerimizin talepleri doğrultusunda oluşturacağımız eğitim programı ile yetiştireceğiz. Bu kapsamda 160 fiili günü geçmeyecek şekilde, en fazla 8 ay süreyle düzenlenecek mesleki eğitim kurslarımıza katılan vatandaşlarımıza günlük 61,65 TL cep harçlığı ödeyeceğiz. Ayrıca vatandaşlarımızın iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primlerini de karşılayacağız. Bu noktada işverenlerimizden beklentimiz, hangi meslekte hangi nitelikte işgücüne ihtiyaç duyduklarını bizimle paylaşmaları. İşverenlerimizin bu ihtiyaçları odalar ve borsalar tarafından toplanarak bize iletilecek” dedi. Detaylı bilgi için işverenlerin İŞKUR’ a gelmeleri gerektiği bildirildi.

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Etiketler; #ÇIRAK BULAMAMA
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