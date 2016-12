Cevahir Holding yatırım için Bayburt'ta

Türkiye'nin önde gelen holdinglerinden Cevahir Holding, yatırım için Bayburt'u araştırıyor.



AK Parti İl Başkanı Hakan Kobal ve Koral Madencilik A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Alaattiin Koral'ın davetiyle Bayburt'a gelen Cevahir Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Cevahir, Bayburt'ta ileriye dönük bir yatırım araştırması yapmak için ekibiyle birlikte kente geldiğini belirtti.



"Trabzon'la Bayburt bizim için aynı mesafede"



Kendilerinin aslen trabzonlu olduğunu ve Bayburt'un kendilerine yabancı bir yer olmadığını aktaran Cevahir,

"Bayburt bizim büyüklerimizin hayatının çoğunu geçirdiği bir şehir. Tabi üzüntü veren şey Bayburt'un gerek nüfus bakımından gerek sanayi altyapısı bakımından diğer şehirlere paralele olan gelişmelerin olmayışı veya daha az oluşu. Tabi Türkiye'de bugün her bölge ile ilgili muhtelif yatırımlar, teşvikler var. Ama Bayburt'ta galiba en önemli teşvik unsuru insan üzerinde olmalı. Çünkü Bayburt sürekli göç veren ve nüfusunu artıramayan bir şehrimiz. Bu üzüntü verici. Bunla ilgili gerçekten hem mahalli idarelerden hem de merkezi idarenin bu bölgeye döşle ilgili teşviklerin yapılması bu bölge için hayati bakımdan çok önemli. Bizim her ne kadar Trabzon'da yatırımımız varsa da Trabzon'la Bayburt bizim için aynı mesafededir. Hatta rahmetli babam Bayburt'u havası, suyu itibariyle daha çok severdi. Tabiatıyla bizde onun evladıyız bizde farklı düşünecek değiliz." dedi.



"Ticari olarak buraya katkımız olabilecekse bu katkımızı gerçekleştireceğiz"

Bayburt'ta ileriye dönük istihdam oluşturma konusunda araştırmalara yapacaklarını dile getiren Cevahir şunları ifade etti:

"Bayburt'a bir takım ileriye dönük iş konusunun değerlendirilmesi hususunda bir potansiyel var mı? Ne var? Bunların araştırılması içinde kısmen buradayız. Alaattin bey bizleri davet ettiler. Gelin burada şöyle iş imkanları var. bunları müşterek değerlendirebilir miyiz? Bizde hem kendim hem de şirketten bazı arkadaşları da getirdik. Burada alt yapı çalışmalarını yapsınlar. Görelim ticari olarak buraya katkımız olabilecekse bu katkımızı gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda bu bir kazan kazan durumu. Yani biz hayrımızı yaparız ama ticarette hayır niyetiyle salt işe başlamak olmaz. Bir de para kazanmak zorundasınız ki hem daha büyük sayıda istihdam sağlayabilesin şehrin gelişmesine yardımcı olabilesin, insanına yardımcı olabilesin. Bütün bunları değerlendireceğiz. Gelen arkadaşlar Bayburt'ta bir kaç gün vakit ayıracaklar. Burada imkanları potansiyelleri araştıracaklar."



Önceliklerinin madencilik sektörü olduğunu anımsatan Cevahir,

"Alaattin beyin bize önerdiği madencilik sektörü. Bazı konulara belki müşterek gireceğiz o yüzden çalışma başlatıyoruz. Yani bu bölgenin potansiyelini bilirseniz yapacağınız yatırım da onun üzerinde olacak. Yani bu bölgeye getirip ağır sanayi hamlesi yapamazsınız. İnsan bulamazsınız. Ulaşım problemlerimiz var. Alt yapı problemlerimiz gündeme gelecek dolayısıyla buranın tabiatına uygun potansiyeline uygun yatırımı düşünmek zorundayız. İnsanında kolay adapte olabileceği kolay yetişeceği işleri düşünmek zorundayız. Bizde başlangıç itibariyle eğer her şey yolunda giderse, eğer bir şey olabileceği hususunda kanaat oluşursa niye olmasın bizde böyle bir yatırımın başlangıcını bölgede düşünürüz. " şeklinde konuştu.



Ağır sanayi hamleleriyle Bayburt gibi doğası bozulmamış bölgelerin kirlenmemesi gerektiğini sözlerine ekleyen Cevahir,

"Şunu da unutmamak lazım bu bölgeleri bence ağır sanayi ile de kirletmemek lazım. Bizim birinci bant-kuşak Karadeniz bölgesi imar bakımından rezil durumda. Gerçekten imar bakımından tabiatı mahvetmiş durumdayız. İkinci kuşak bir alt bant işte Gümüşhane-Bayburt gibi buralarda aynı şeyi yapmadan daha planlı ve daha uzun vadeli ama bu düşünmek lazım. " diye konuştu.





"En önemli konulardan biri de eğitim"

Küçük illere yatırımda en önemli etkenlerden birinin de eğitim olduğuna dikkati çeken Cevahir, konuşmasında şu ifadelere yer verdi :

" Bu işlere kalktığınız zaman eğitimli vasıflı insan lazım. Nerden temin edeceğiz bu vasıflı insanları? dışarıdan getiremezsiniz. Buradaki insanlardan yapmak durumundasınız dolayısıyla buradaki insanın daha çok genel liselerden ziyade mesleki liselere göndererek uygun eğitim vermekte fayda var. Çünkü mesleki liseler zaten genel liselerin eğitimini veriyor. Talebeye ilaveten birde mesleki beceri kazandırıyor ."



Kobal: "Organize sanayinin alt yapısı tamam"

AK Parti Bayburt İl Başkanı Hakan Kobal ise, Organize sanayide alt yapı işlemlerinin tamamlandığını ve Bayburt'ta istihdam oluşturacak şirketlere verilecek teşviklerden bahsederek şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah yapacağınız yatırımlar hem ülkemize hem Bayburt'umuza hayırlı olur. Çokta memnun kalacağız. Çünkü Bayburt'umuzun buna çok ihtiyacı var. Sizin gibi değerli insanlarımızın, abilerimizin, holdinglerimizin Bayburt'a yatırım yapmasına ihtiyacımız var. Teşviklerimizde devletimiz sağ olsun organize sanayimizde devam ettiriyor. Organize sanayimizde alt yapı tamamen bitmiş durumda. Sayın Maliye Bakanımız da Bayburt'u çok önemsiyor. Sizlerin de vereceği destekle Bayburt inşallah gelecekte güzel bir şehir olacaktır."