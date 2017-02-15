ÇALIŞMA HAYATINDA MİLLİ SEFERBERLİK PROGRAMI

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Abdullah Kahveci Çalışma Hayatında Milli Seferberlik kapsamında yürürlüğe konulan teşvikler hakkında bilgi verdi.

İl Müdürü Kahveci yaptığı açıklamada “Aralık 2016 ayına ilişkin hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olarak İŞKUR kayıtlarından ve İŞKUR üzerinden istihdam edilecek olan her bir yeni işçi için31/12/2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dâhil tüm primlerde işverene destek ödemesi yapılır ve destek tutarı Fondan karşılanır.

Ayrıca İŞKUR üzerinden istihdam edilen bu kişilerin vergilerle alakalı olarak gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden düşülür.” dedi.

İl Müdürü Kahveci, bu haftadan itibaren halkın yoğunlukla kullandığı alanlarda İl Müdürlüğü personelince stantlar kurulacağını ve bu konularda detaylı olarak halkımıza bilgi verileceğini belirterek dileyen vatandaşların detaylı bilgi almak için İl Müdürlüğüne de gelebileceğini ifade etti.



