Belediyeden Online Fatura Ödeme Hizmeti

Bayburt Belediyesi su faturası ve vergi ödemelerinde vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak olan online fatura ve borç ödeme sistemini faaliyete geçirdi.

Yeni sistemde aboneler sıra bekleme derdi olmadan internet üzerinden ödemelerini rahatlıkla yapabilecek. Online sistemi kullanmak isteyenler Bayburt Belediyesi resmi web sitesinden e-belediye butonuna tıkladıktan sonra açılan sayfada tc. kimlik numaralarını girerek ödeme işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Ödeme sayfasına ise https://online.bayburt.bel.tr/ebelediye/# linkinden ulaşılabilecek.