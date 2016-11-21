Belediyeden Online Fatura Ödeme Hizmeti

Bayburt Belediyesi su faturası ve vergi ödemelerinde vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak olan online fatura ve borç ödeme sistemini faaliyete geçirdi.

Belediyeden Online Fatura Ödeme Hizmeti
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Yeni sistemde aboneler sıra bekleme derdi olmadan internet üzerinden ödemelerini rahatlıkla yapabilecek. Online sistemi kullanmak isteyenler Bayburt Belediyesi resmi web sitesinden e-belediye butonuna tıkladıktan sonra açılan sayfada tc. kimlik numaralarını girerek ödeme işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Ödeme sayfasına ise  https://online.bayburt.bel.tr/ebelediye/# linkinden ulaşılabilecek.
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