Belediye Çalışanlarına Seminer Verildi

Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği tarafından Belediye Çalışanlarına seminer verildi

Belediye Çalışanlarına Seminer Verildi
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Doğu Karadeniz Belediyeler Birliği tarafından Bayburt Belediyesi çok amaçlı toplantı salonunda “Yöneticilik ve Yöneticilik Becerileri Geliştirme” konulu eğitim semineri düzenlendi. Seminere Bayburt Belediyesi personelinin yanı sıra diğer kurumlardan da katılım oldu. Eğitimci-konuşmacı olarak İlke Erlik Yoloğlu’nun yer aldığı seminerde personele insan ilişkilerinde başarılı olmanın yolları ve yöneticilik becerilerini nasıl geliştirecekleri anlatıldı.
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