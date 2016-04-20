BAYBURT’UN “ İŞ GÜCÜ PİYASASI “ MERCEK ALTINDA

Bayburt İŞKUR İl Müdürü Ömer Akdeniz yaptığı açıklamada ; “ İş gücü Piyasası Araştırması ile Bayburt ilimizin iş gücü piyasası fotoğrafını çekeceğiz. Saha çalışması yapılmakta olan İş gücü Piyasası Araştırmaları kapsamında ilimizde 106 iş yerinin ziyaretini gerçekleştireceğiz.Araştırma kapsamında, ilimizde faaliyet gösteren 10 ve daha fazla çalışanı olan iş yerlerinin tamamını ziyaret edeceğiz.”
Akdeniz; “ İş ve Meslek Danışmanlarımızın işverenlerle gerçekleştireceği görüşmeler sonrasında, ilimizde; istihdam edilenlerin meslek bilgileri, ihtiyaç duyulan açık işler ve bu açık işlerde aranan özellikler, bulunmasında/karşılanmasında güçlük çekilen meslekler ile bu mesleklerde neden çalışacak kişi bulunamadığına ilişkin bilgileri ve önümüzdeki yıl için istihdam beklentilerini tespit edeceğiz. Elde edilen sonuçlar, İlimizin istihdam politikalarına yön verecektir.”
Bayburt İŞKUR İl Müdürlüğü , İş gücü Piyasası Araştırmaları kapsamında Bayburt’ta 106 iş yerinin ziyaretini gerçekleştirecek.
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