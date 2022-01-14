Bayburt’ta 2021 yılında toplam konut satışı açıkladı

Türkiye’de konut satışları, 2021’de bir önceki yıla göre yüzde 0,5 azalarak 1 milyon 491 bin 856’ya geriledi.

TÜİK Erzurum Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Bayburt’ta 2021 yılında toplam 871 konut satılırken, Aralık ayında ise 127 konut satışı gerçekleşti.

İstanbul’u 144 bin 104 konut satışı ve yüzde 9,7 pay ile Ankara, 86 bin 722 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller, sırasıyla 267 konut ile Hakkâri, 377 konut ile Ardahan ve 871 konut ile Bayburt oldu.

İpotekli Satışların Payı Yüzde 19,7

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 209,3 artış göstererek 45 bin 260 oldu. Ocak-Aralık döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 48,6 azalışla 294 bin 530 oldu. 2021 yılında toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 19,7 olarak gerçekleşti.

Yabancılara 58 Bin 576 Konut Satıldı

Yabancılara yapılan konut satışları 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 43,5 artarak 58 bin 576 oldu. 2021 yılında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 3,9 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 26 bin 469 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla 12 bin 384 konut satışı ile Antalya, 3 bin 672 konut satışı ile Ankara izledi. Yabancılara yapılan konut satışları 2021 yılı Aralık ayında ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77,1 artarak 7 bin 841 oldu. Aralık ayında yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 3 bin 300 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla bin 827 konut satışı ile Antalya, 489 konut satışı ile Ankara izledi.

En Çok Konut Satışı İran Vatandaşlarına Yapıldı

İran vatandaşları 2021 yılında Türkiye’den 10 bin 56 konut satın aldı. İran’ı, 8 bin 661 konut ile Irak ve 5 bin 379 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi.

Türkiye genelinde 2021 yılında kadınlar yüzde 34,0 pay ile 506 bin 495, erkekler yüzde 54,9 pay ile 819 bin 730 konut sahibi olurken, yüzde 1,9 pay ile 28 bin 900 konut kadın ve erkek tarafından ortaklaşa alındı. 2021 yılında Türkiye’deki toplam konut satışları içinde en yüksek paya sahip olan İstanbul’da; kadınlar 83 bin 226 konut, erkekler 142 bin 120 konut, kadınlar ve erkekler ortak olarak 6 bin 962 konut satın aldı.