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Bayburtlu Bayanlara Ücretsiz İnternet Eğitimi

Bayburt’ta 21 Eylül tarihinde saat 10.00 ve 12.00 de bayan katılımcılara yönelik İnternet kullanımı eğitimleri Türk Telekom tarafından ücretsiz verilecektir.

Bayburtlu Bayanlara Ücretsiz İnternet Eğitimi
19 Eylül 2017 Salı 13:46

Katılımcılara bilgisayar kullanma, cep telefonundan fatura ödeme, hastanelerden randevu alma, akıllı telefon kullanma, mail atma gibi online işlemlerin kullanımına yönelik eğitimler verilecektir.

Türk Telekom Bayburt il müdürlüğünde verilecek olan eğitimde ayrıca katılımcılara eğitim sonunda hediyeler ve sertifikalar verilecektir.

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