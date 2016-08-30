Bayburtgrup en büyükler listesinde

Bayburt Group, uluslararası inşaat dergisi ENR tarafından her yıl açıklanan “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitleri” (ENR İnternational 250) listesinde 40 Türk firmasıyla yer aldı. Bayburt Group dünya sılamasında 200. oldu.

Uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR'ın (Engineering News Record) müteahhitlerin bir önceki yılda ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri esas alarak yayınladığı “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesinde 2014 yılında 42 olan Türk müteahhitlik firması sayısı 2015 yılında 40 oldu.

Bu sayı ile Türkiye, 65 firma ile listede birinci sırada yer alan Çin’in ardından dünyada ikinci sıradaki yerini korudu. Üçüncü sırada 39 firma ile ABD bulunuyor.

Küresel konjonktürde ve risk iştahında izlenen dalgalanmalar, küresel ekonomik belirsizlikten en çok etkilenen sektörlerin başında yer alan uluslararası inşaat sektöründeki etkisini arttırdı. Çin ekonomisi eksenli endişeler, küresel likidite koşullarında beklenen sıkılaşma ve sert gerileme trendini sürdüren emtia fiyatlarının da etkisiyle 'En Büyük 250 Uluslararası İnşaat Firması'nın pazar büyüklüğü 2013 yılında 544 milyar dolarken 2014 yılında yüzde 4.1 azalarak 521.2 milyar dolarına indi. Pazar geçen yıl da tekrar yüzde 4.1 azalarak 500.1 milyar dolara geriledi.

ENR'ın "İstikrarlı Pazarlar Aranıyor" başlıklı bültenin açılış cümlesinde kaydettiği, "Çeşitli bölgelerdeki siyasi ve ekonomik belirsizlik, küresel firmaların sahip olduğu pazarları sarsıyor. Listede yer alan firmaların büyüklüğü, kendi ülkelerinin dışında, uluslararası ticaretteki varlıklarının da ölçütü oluyor. Birçok büyük firma, geçtiğimiz yıl sert dalgalanmalarla karşılaştı, önümüzdeki döneme yönelik güvenilir pazarlar yaratmak için çalışıyorlar” değerlendirmesi, küresel inşaat sektörüne ilişkin kaygıları özetliyor.

Türk müteahhitlerin performansı arttı

Uluslararası müteahhitlik pazarının ardarda iki yıl gerileme gösterdiği sürede Türk müteahhitlik firmalarının yurt dışında gösterdiği performans arttı. ENR listesindeki Türk firmalarının toplam pazar payı 2013 yılında yüzde 3.8 iken 2014 yılında yüzde 4.3 olmuş, 2015 yılında ise yüzde 4.6 olarak gerçekleşti.

Çin 65 firma ve toplam pazardan aldığı yüzde 19.3'lük pay ile en büyük pazar payına sahip olurken, İspanya'nın pazar payı yüzde 13.1’den yüzde 12.3’e gerilemiş durumda. ABD’nin 39 firmasının pazar payı ise dünya genelinde yüzde 11.4’den yüzde 9.7’ye düştü.

'Bizim için övünç kaynağı'

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, ENR listesinin açıklanmasının ardından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Tüm dünyada yakından takip edilip referans olarak kabul gören bu rapora aralarından 35 tanesi Türkiye Müteahhitler Birliği üyesi olan, toplam 40 firma ile damga vurmak ve firma sayısıyla tam 9 yıldır dünyada Çin'den sonra ikinci konumda bulunmak bizim için büyük övünç kaynağıdır.

Geçtiğimiz dönemde jeopolitik riskler artmış, düşen enerji fiyatları nedeniyle enerji ihracatçısı ülkelerde gerçekleştirilen yatırımlar ivme kaybetmiştir. En büyük pazarlarımızdaki olumsuz gelişmelere ve küresel konjonktürdeki belirsizliğe rağmen firmalarımızın toplam gelirden aldığı payı yükseltmiş olmaları kayda değer bir başarıdır.

Uluslararası finansman koşullarının gittikçe güçleştiği bu dönemde, mevcut ve yeni pazarlara yönelik finansman temini konusunda Türk Eximbank'ın ve hükümetimizin uygulamaya koyacağı Varlık Fonu gibi yeni enstrümanların desteğinin yanı sıra uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin güçlendirilmesi önemlidir.”

'Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi' listesindeki Türk firmalar:

2016 2015 FİRMA LİSTESİ

40 62 POLİMEKS

44 37 RÖNESANS

79 65 ENKA

81 82 TAV

86 92 ANT YAPI

93 111 YAPI MERKEZİ

98 116 NATA

101 89 ÇALIK

118 90 TEKFEN

121 123 YÜKSEL

123 125 ATLAS

133 177 MAPA

135 145 LİMAK

137 ** GAP

138 107 İLK

141 151 KUZU

146 179 DOĞUŞ

147 157 DİA

148 139 NUROL

151 158 ONUR

155 133 GAMA

157 ** SEMBOL

158 192 STFA

169 159 KAYI

173 164 ESER

174 189 ESTA

182 121 IC İÇTAŞ

184 169 CENGİZ

193 168 ASLAN

195 200 SUMMA

200 183 BAYBURT

206 ** SMK GRUP

217 236 METAG

222 229 AE ARMA-ELEKTROPANÇ

224 233 ZAFER

226 205 YENİGÜN

231 ** ANEL

233 232 DORÇE

243 214 RASEN

246 240 KOLİN