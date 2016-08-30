Bayburtgrup en büyükler listesinde

Bayburt Group, uluslararası inşaat dergisi ENR tarafından her yıl açıklanan “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitleri” (ENR İnternational 250) listesinde 40 Türk firmasıyla yer aldı. Bayburt Group dünya sılamasında 200. oldu.

Bayburtgrup en büyükler listesinde
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Uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR'ın (Engineering News Record) müteahhitlerin bir önceki yılda ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri esas alarak yayınladığı “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesinde 2014 yılında 42 olan Türk müteahhitlik firması sayısı 2015 yılında 40 oldu. 

Bu sayı ile Türkiye, 65 firma ile listede birinci sırada yer alan Çin’in ardından dünyada ikinci sıradaki yerini korudu. Üçüncü sırada 39 firma ile ABD bulunuyor.

Küresel konjonktürde ve risk iştahında izlenen dalgalanmalar, küresel ekonomik belirsizlikten en çok etkilenen sektörlerin başında yer alan uluslararası inşaat sektöründeki etkisini arttırdı. Çin ekonomisi eksenli endişeler, küresel likidite koşullarında beklenen sıkılaşma ve sert gerileme trendini sürdüren emtia fiyatlarının da etkisiyle 'En Büyük 250 Uluslararası İnşaat Firması'nın pazar büyüklüğü 2013 yılında 544 milyar dolarken 2014 yılında yüzde 4.1 azalarak 521.2 milyar dolarına indi. Pazar geçen yıl da tekrar yüzde 4.1 azalarak 500.1 milyar dolara geriledi.

ENR'ın "İstikrarlı Pazarlar Aranıyor" başlıklı bültenin açılış cümlesinde kaydettiği, "Çeşitli bölgelerdeki siyasi ve ekonomik belirsizlik, küresel firmaların sahip olduğu pazarları sarsıyor. Listede yer alan firmaların büyüklüğü, kendi ülkelerinin dışında, uluslararası ticaretteki varlıklarının da ölçütü oluyor. Birçok büyük firma, geçtiğimiz yıl sert dalgalanmalarla karşılaştı, önümüzdeki döneme yönelik güvenilir pazarlar yaratmak için çalışıyorlar” değerlendirmesi, küresel inşaat sektörüne ilişkin kaygıları özetliyor.

Türk müteahhitlerin performansı arttı

Uluslararası müteahhitlik pazarının ardarda iki yıl gerileme gösterdiği sürede Türk müteahhitlik firmalarının yurt dışında gösterdiği performans arttı. ENR listesindeki Türk firmalarının toplam pazar payı 2013 yılında yüzde 3.8 iken 2014 yılında yüzde 4.3 olmuş, 2015 yılında ise yüzde 4.6 olarak gerçekleşti.

Çin 65 firma ve toplam pazardan aldığı yüzde 19.3'lük pay ile en büyük pazar payına sahip olurken, İspanya'nın pazar payı yüzde 13.1’den yüzde 12.3’e gerilemiş durumda. ABD’nin 39 firmasının pazar payı ise dünya genelinde yüzde 11.4’den yüzde 9.7’ye düştü.

'Bizim için övünç kaynağı'

Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, ENR listesinin açıklanmasının ardından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Tüm dünyada yakından takip edilip referans olarak kabul gören bu rapora  aralarından 35 tanesi Türkiye Müteahhitler Birliği üyesi olan, toplam 40 firma ile damga vurmak ve firma sayısıyla tam 9 yıldır dünyada Çin'den sonra ikinci konumda bulunmak bizim için büyük övünç kaynağıdır.

Geçtiğimiz dönemde jeopolitik riskler artmış, düşen enerji fiyatları nedeniyle enerji ihracatçısı ülkelerde gerçekleştirilen yatırımlar ivme kaybetmiştir. En büyük pazarlarımızdaki olumsuz gelişmelere ve küresel konjonktürdeki belirsizliğe rağmen firmalarımızın toplam gelirden aldığı payı yükseltmiş olmaları kayda değer bir başarıdır.

Uluslararası finansman koşullarının gittikçe güçleştiği bu dönemde, mevcut ve yeni pazarlara yönelik finansman temini konusunda Türk Eximbank'ın ve hükümetimizin uygulamaya koyacağı Varlık Fonu gibi yeni enstrümanların desteğinin yanı sıra uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin güçlendirilmesi önemlidir.”

'Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi' listesindeki Türk firmalar:

2016  2015   FİRMA LİSTESİ

  40    62    POLİMEKS

  44    37    RÖNESANS

  79    65    ENKA

  81    82    TAV

  86    92    ANT YAPI

  93   111    YAPI MERKEZİ

  98   116    NATA

101    89    ÇALIK

118    90    TEKFEN

121   123    YÜKSEL

123   125    ATLAS

133   177    MAPA

135   145    LİMAK

137    **       GAP

138   107    İLK

141   151    KUZU

146   179    DOĞUŞ

147   157    DİA

148   139    NUROL

151   158    ONUR

155   133    GAMA

157    **       SEMBOL

158   192    STFA

169   159    KAYI

173   164    ESER

174   189    ESTA

182   121    IC İÇTAŞ

184   169    CENGİZ

193   168    ASLAN

195   200    SUMMA

200   183    BAYBURT

206    **      SMK GRUP

217   236    METAG

222   229    AE ARMA-ELEKTROPANÇ

224   233    ZAFER

226   205    YENİGÜN

231    **       ANEL

233   232    DORÇE

243   214    RASEN

246   240    KOLİN

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