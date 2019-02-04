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Bayburt Yöresel Ürünleri Bağcılarda..

Bayburtlu Hemşerimiz Organik yöresel Köy Ürünleri satan Şarküterisini İstanbul Bağcılarda açtı.

Bayburt Yöresel Ürünleri Bağcılarda..
04 Şubat 2019 Pazartesi 12:31

Açılışa Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş ve yönetimi ve hemşerilerimiz katıldı.

Başkan Durmuş Hayırlı olsun dileğinde bulunarak,Hemşerimize bol kazançlar diledi.

Satılan Ürünlerin yüzde 90’nını Bayburt’tan getirdiğini ifade eden Hemşerimiz ,Bayburtluları yöresel ürünlerimizi satımız mekanımıza bekliyoruz dedi.

Bal,Tereyağı,Peynir, ve Bakliyat türünde tüm yöresel ürünleri bulunduran Özlem Şarküteri Bağcılar,Demirkapı Mahallesinde sizleri bekliyor.

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