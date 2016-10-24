Bayburt Tarım Yerleşkesi" Projesi Uygulama Süreci Başladı

Bayburt’ta tarım sektörünün ortak sorunlarını çözmeye yönelik Bayburt Belediyesi tarafından Ajansımıza sunulan “Bayburt Tarım Yerleşkesi” Güdümlü projesinin uygulama süreci başladı.

Bayburt ilindeki tarımsal üretim, işleme ve pazarlama altyapısının geliştirilerek bölgenin rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesinin sağlanması, üretim kapasitesinin geliştirilmesi,

İyi uygulama örneklerinin oluşturulması, sektörel çeşitlenmenin ve ihtisaslaşmanın desteklenmesi, özel bilgi, beceri ve teknolojilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması,



Üniversite sanayi işbirliğinin desteklenmesi, yeni hizmet ve üretim organizasyonlarının geliştirilmesi, işbirliği ağları ve değer zinciri oluşturulması, kümelenmelerin desteklenmesi,



Yeni sanayi altyapısı ve organizasyon modellerinin geliştirilmesi, bölgedeki sektörlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda insan kaynaklarının geliştirilmesi sağlanacaktır.



Proje, Bayburt ili için tarım sektöründe bir ortak kullanım ve pazar alanı sağlamakla birlikte, üzerinde bulunduğu Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz güzergâhı için de bölgesel anlamda bir merkez rolü üstlenecektir.







Proje kapsamında Bayburt Güz Mevkiinde (Cezaevi-Aydıntepe Yolu) içerisinde Kesimhane, Zahire Pazarı, Kaba Yem Deposu, Saman Satış Bölümleri, Tahıl Deposunun, Büyükbaş Hayvan Ahırı, Küçükbaş, Hayvan Ağılı, Hayvan Konaklama Birimleri, Teknik Alan, At Ahırı, Antrenman Parkuru, Veteriner Binası ve İdari-Eğitim Binasının bulunduğu bir Tarım Yerleşkesi inşa edilmesi planlanıyor.Proje, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Bölge Planında yer alan gelişme eksenlerinden Birinci Eksen: “Basta nitelikli ve ayırt edici özellikteki ürünler olmak üzere tarımsal üretimin miktar ve kalitesinin artırılması ekseni” altındaki ikinci öncelik olan “Kaliteli, Yeterli ve Sürekli Tarımsal Üretim İçin Teknik Altyapının İyileştirilmesi önceliği çerçevesinde ilde üretilen tarımsal katma değerin artırılarak ekonomik gelişmeye katkı sağlamak” eksenine dayandırıldı.Bu projeyle birlikte;