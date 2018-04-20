Bayburt Organize Sanayi Bölgesi’nde hayata geçirilecek inovatif yapı malzemesi imalat fabrikası için arsa tahsis protokolü imzalandı.

Bayburt Valiliği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, OSB Müdürü Mete Emir, Arslantürk Grup ve Plus Yönetim sahipleri Selahattin Arslantürk ile Melih Reis katıldı.

Vali Pehlivan, Arslantürk ve Reis’den yatırım süreci hakkında bilgiler aldı. Üretimi planlanan numune üzerinde incelemelerde bulunan Vali Pehlivan, önümüzdeki ay temelinin atılarak yılsonuna kadar tamamlanacak ve 2019 yılında tam kapasite ile üretime başlaması öngörülen tesisin ilimiz ve ülkemize hayırlı olması temennisinde bulundu.

Toplantı yatırım süreci hakkında firma temsilcileri ile gerçekleştirilen bilgi alışverişi sonrası tahsis protokolünün imzalanmasıyla sona erdi.

Tarım, inşaat ve enerji alanlarında faaliyet gösteren Arslantürk Grup ile Yönetim ve İnşaat alanlarında faaliyet gösteren Plus Yönetim işbirliği ile kurulması planlanan tesiste ilk etapta 50 kişilik yeni istihdam sağlanması ve zaman içinde artırılması öngörülüyor.