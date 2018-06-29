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BAYBURT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE FABRİKA İNŞAATLARI BAŞLADI

Vali Ali Hamza Pehlivan, Organize Sanayi Bölgesi’nde incelemelerde bulundu.

BAYBURT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE FABRİKA İNŞAATLARI BAŞLADI
29 Haziran 2018 Cuma 16:52

Vali Pehlivan, bölgede tamamlanan ve nihai düzenlemeleri yapılan çalışmalar hakkında OSB Müdürü Mete Emir ve yüklenici firma yetkililerinden bilgiler aldı. Yatırımcılara tahsis edilen arazi parsellerinde fabrika kurulumu için başlatılan temel açma ve devam eden inşaat çalışmalarını inceleyen Vali Pehlivan tespit ve değerlendirmelerde bulundu.

Vali Pehlivan; “Bayburt Organize Sanayi Bölgemizde doğal gaz,elektrik,içme suyu, kanalizasyon,telekom,site içi parke bağlantı yolları gibi altyapı hizmetleri tamamlandı. Buna bağlı olarak yatırımcıların ilgisi de her geçen gün artıyor. Bu durum İlimizin istihdamı ve sosyo ekonomik gelişimine katkı sağlayacağından bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun giriş kapısı niteliğindeki Bayburt, stratejik konumu ve son yıllarda gerçekleştirilen büyük ulaşım yatırımlarıyla müteşebbisler için çekim merkezi haline gelmeye başladı. Geçtiğimiz yıl yatırımcılarımıza tahsisini gerçekleştirdiğimiz parsellerde şu anda fabrika inşa çalışmaları başlamış vaziyette. Bu yatırımların ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımlar inşallah giderek artacak ve ilimizin ekonomik potansiyelini harekete geçirecek. OSB altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi hususundaki değerli desteklerinden dolayı Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal ve onun şahsında ilgili bütün kişi ve kurumlara İlimiz adına teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Bölgedeki ziyaret ve incelemeleri sonrasında Bayburt Doğal Taş Fabrikası’na geçen Vali Pehlivan burada da doğal taş sektörü yatırımcılarıyla bilgi alışverişinde bulundu.

Vali Ali Hamza Pehlivan’a ziyaret ve incelemeleri sırasında OSB Müdürü Mete Emir eşlik etti.

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