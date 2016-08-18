BAYBURT KIRKLARTEPE BARAJI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Proje ile 57 bin 080 dekar zirai arazi modern sulama sistemine kavuşacak…

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Bayburt’ta inşa edilen Kırklartepe Barajı için geri sayım başladı.

“Kırklartepe Barajı Sulaması’nın Proje Çalışmaları Devam Ediyor ”

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Kırklartepe Barajı Sulaması İnşaatı İşi’nin proje çalışmalarına ise hızla devam ediyoruz. Sulaması projesinin hizmete girmesi ile birlikte ekonomiye yıllık 26 milyon 650 TL katkı sağlanacak” diye konuştu.

29 Eylül 2016 tarihinde ihale edilecek olan projenin tamamlanmasıyla 57 bin 080 dekar zirai arazi modern sulama sistemine kavuşacak.

Eylül Ayında İhale Edilecek

DSİ Genel Müdürlüğü’nün 2016 yılı yatarım programında yer alan ve tamamlandığında 57 bin 080 dekar zirai araziyi sulayacak olan Bayburt Kırklartepe Barajı İnşaatı ihalesi için geri sayım başladı.

Kırklartepe Barajı, Gökçedere’nin kolu olan Saruhan (Haho) Deresi üzerinde, Göldere Köyü’nün yaklaşık 700 metre güneydoğusunda yer alıyor. Temelden 45 metre yüksekliğinde yapılacak olan baraj Çoruh Nehri Havzası’nın memba kısmını oluşturan Çayıryolu-Aydıntepe ovalarından biri olan Çayıryolu Ovası’nın sulanması maksadıyla kil çekirdekli kaya dolgu tipinde inşa edilecek.