BAYBURT İŞKUR İŞ BAŞINDA

2016 yılı içerisinde, 5’i kamu 810’u özel olmak üzere toplam 815 kişiyi işe yerleştirdiklerini söyleyen Coşkun; İŞKUR’un en önemli faaliyetlerinden biri olan İşbaşı Eğitim Programlarından ilimizdeki özel sektör işletmeleriyle 243 program düzenlendiğini bu programlardan 383 kişinin yararlandığını söyledi. 2 ve üzeri sigortalı çalışanı olan tüm özel sektör işletmelerine yönelik bu programdan katılımcıların asgari ücret düzeyinde maaşıyla birlikte iş kazası ve meslek hastalığı sağlık sigortasının da kurum tarafından karşılandığını belirtti. Bu program sayesinde işsizlerin meslek edinme, geliştirme ve değiştirmelerine katkı sağladıklarını böylece iş arayanların daha kolay iş bulma imkânı elde ettiklerini, işverenlerin ise nitelikli işgücüne maliyetsiz bir yolla ulaştıklarını ve bu sonuçla ülkemizin en önemli sorunlarından biri olan işsizliğin çözümüne büyük katkı sağladıklarını söyledi. İş ve meslek danışmanları aracılığıyla 3.335 kişiye danışmanlık hizmeti verildiğini söyleyen Coşkun, 5.302 kişinin ise toplum yararına programlardan yararlandığını söyledi. İşverenlerin de nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak üzere çeşitli mesleklerde 51 kurs düzenlendiğini, bu kurslardan 543 kişinin yararlandığını belirten İl Müdürü kendi işini kurmak isteyenlere yönelik KOSGEB ile işbirliği içerisinde girişimcilik programı düzenlendiğini ve bu programdan 99 kişinin yararlandığını belirtti. Ayrıca Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Halil İbrahim Coşkun teşvik paketi kapsamında ilimize yapılacak yatırımlara, çağrı merkezi başta olmak üzere İŞKUR olarak mevzuat çerçevesinde her türlü imkânın sunulacağını söyledi. Avrupa Birliği destekli Bayburt Doğal taş firmasının da nitelikli işçi ihtiyacını bir an önce karşılamak için çalışmaların başlatıldığını ifade eden Coşkun, firma ile 40 kişilik kurs başlatılacağını ve kurs sonunda da bu kursiyerlerin %50’sinin aynı fabrikada istihdam edileceğini belirtti.
Ayrıca geleneksel meslekler, unutulmaya yüz tutmuş meslekler ve sanayi sektörüne yönelik mesleklerle ilgili düzenlenen kurslarda kursiyer ücretlerinin artırıldığını böylece bu sektörlerin daha cazip hale getirildiğini ifade etti.
Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Halil İbrahim COŞKUN Ocak-Ekim 2016 faaliyetlerini değerlendirdi.
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