BAYBURT İŞKUR İl Müdürlüğü Kısa Çalışma Ödeneği ile İlgili Açıklama yaptı.

İŞKUR İl Müdürü M. Abdullah KAHVECİ; Kısa Çalışma Ödeneği Başvuruları hakkında yaptığı açıklamada;

Bilindiği üzere, kısa çalışma; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz ve zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin en az 1/3 oranında azaltılması veya faaliyetin en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde uygulanabilmektedir. Bu süre zarfında sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlanır" dedi.

KAHVECİ; "Ülkemizde son dönemde ortaya çıkan korona virüs (COVID-19) vakaları, yaşamımızın her alanını etkilediği gibi çalışma hayatını da olumsuz yönde etkilemiştir. Bu süreçte küçük, orta veya büyük ölçekli birçok firmamızın yaşanan bu olumsuz durumdan zarar görme ihtimaline karşılık, 18.03.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından korona virüs kapsamında açıklanan 'Ekonomik İstikrar Paketi'nde yer alan 'Kısa Çalışma Ödeneğinin' devreye alınarak, bundan faydalanmak için gereken süreçlerin kolaylaştırılması ve hızlandırılması' kararı çerçevesinde çalışmalar devam etmekte olup, İŞKUR Yönetim Kurulunca yeni korona virüs (COVİD-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvurularının yapılabilmesi için karar alınmıştır.

COVİD-19 etkisi nedeniyle kısa çalışma yapmak isteyen işverenlerimiz 23.03.2020 tarihinden itibaren İl Müdürlüğümüz adına özel olarak oluşturulmuş olan kisacalisma.bayburt@iskur.gov.tr elektronik posta adresine gerekli belgeleri göndermek suretiyle elektronik posta yoluyla başvurabilecektir. Kısa çalışma ödemeleri, Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca yapılacak uygunluk tespitinin ardından gerçekleştirilecektir. " ifadelerini kullandı.

Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları kapsamında dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında da bilgiler veren KAHVECİ; "Kısa çalışma kapsamında başvuru yapacak işverenlerin mutlaka Kuruma kayıtlı olmaları gerekmektedir. Eğer firmanın kaydı yoksa www.iskur.gov.tr adresimiz üzerinden Kuruma gelmeden firma kaydı yapılacaktır. İşverenler başvurularını her bir sosyal güvenlik sicil numarası için ayrı ayrı yapacaklardır. Başvuru yapacak işverenler kısa çalışma duyurusu ekinde yer alan kısa çalışma talep formu ve eki işçi listesini eksiksiz bir biçimde dolduracaklardır. Doldurulan evrakların çıktısı alınarak her bir sayfası kaşeleyip imzalanacaktır.

Bu evraklara istenen diğer belgeleri de ekine eklemek suretiyle işverenin beyan ve talebinin yer aldığı bir üst yazı eklenecektir. Yazılan üst yazı ve ekindeki tüm belgeler taranarak İl Müdürlüğümüze ait kisacalisma.bayburt@iskur.gov.tr elektronik posta adresine gönderilecektir. (Ayrıca işçi listesi de excel formatında mail ekine eklenecektir.) Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar veya ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından faaliyeti durdurulan işyerleri sadece bu kapsamda olduklarına ilişkin belgeleri ekleyeceklerdir. (Örneğin işletme ruhsatları ve varsa kapanmalarına ilişkin yazılar.) İşverenlerin yönetimsel kararları çerçevesinde faaliyetini durduran veya azaltan işyerleri ise durumu ortaya koyacak belgeleri sunacaklardır. (Yönetim kurulu kararı, sözleşme iptalleri, durumu belgeler mali tablolar, kısa çalışma talep formu eki belgeler vb.)

Başvuru için gerekli tüm belgelere ve bu konular haricinde kısa çalışma ödeneği ile ilgili tüm detaylara Kurumumuza ait www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi adresi üzerinden ulaşılabilmektedir.

Son olarak iş arayan, işveren, işsizlik sigortasına başvuracak tüm vatandaşlarımıza İŞKUR hizmetlerinden Kurumumuza gelmeden hem kendi sağlıklarını hem toplum sağlığını koruyarak 7 gün 24 saat faydalanabilecekleri; E-Devlet, ALO 170 ve www.iskur.gov.tr internet adreslerimizi hatırlatmak istiyorum " şeklinde belirtti.