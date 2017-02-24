BAYBURT GROUP DÜNYANIN 88. MARKASI

Bayburt Group Dünya devleri sıralamasındaki başarısını devam ettirmenin gururunu yaşıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin, ENR 2016 ile ENR 2015 listelerinde yer alan Türk firmalarına plaket verildiği ödül töreni 22 Şubat 2017 tarihinde Ankara Sheraton Otel ve Kongre Merkezinde gerçekleşti.

İnşaat sektörünün tanınmış uluslararası dergilerinden ENR – Engineering News Record tarafından her yıl, çeşitli ülkelerden müteahhitlik firmalarının bir önceki yılda üstlendikleri uluslararası iş hacmi esas alınmak suretiyle “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” belirleniyor.

Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi listesinde 2015 yılında 43, 2016 yılında ise 40 Türk firması yer almış olup, Türkiye her iki yılda da Çin’den sonra ikinci ülke konumunda yer almaya devam etmiştir.

2017 Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödül Töreninde, başarılı olmanın getirmiş olduğu yükselişle yoluna devam eden Bayburt Grup, Dünya sıralamasında 200’üncü sırada yer aldığı törende, Bayburt Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Şentürk’e ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi.