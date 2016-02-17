Bayburt Bal'ı Markalaşacak…

İl Müdürü Abdulkadir Karabulut, Bayburt Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yaşar Mutlu ile birlikte yeni başlatılan Organik Arıcılık Projesi kapsamında Yoncalı köyünde devam eden arıcılık kursunu ziyaret etti. Yoğun bir katılımı olduğu kursta kursiyerlere proje hakkında bilgi veren Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Abdulkadir Karabulut yaptığı açıklamada;"Bayburt bulunduğu coğrafya itibari ile arıcılık için çok elverişli olup, çiçek yapısı ve flora özellikleri bakımından üretilen Bal'ın kalitesi çok yüksektir. İlimizde özellikle tanıtım ve markalaşma yetersizliği nedeni ile üretilen bal, hak ettiği pazar değerini bulamamaktadır.Bu doğrultuda başlatmış olduğumuz proje ile meşhur anzer balının üretim bölgesine çok yakın(komşu) coğrafyada bulunan İlimiz Yoncalı, Darıca, Taşburun, Aslandede ve Yazyurdu köylerinin bulunduğu vadi organik arıcılık vadisi olarak değerlendirilerek, bu bölgede arıcılık yapan işletmelerden elde edilen organik bal ve arı ürünlerinin sertifikalandırılmasıyla markalaşma sağlanacaktır.2016 yılında başlayan ve 3 yıl sürecek olan proje Bayburt İli Arı Yetiştiricileri Birliği, Bayburt Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü ve Müdürlüğümüz işbirliği ile yürütülecektir. Projenin toplam tutarı yaklaşık 400 bin TL olup, finansmanı Bakanlığımız genel bütçe ve çiftçi katkısı ile karşılanacaktır.Bu proje ile ilimizde tamamen doğal ortam ve şartlarda üretimi yapılan organik sertifikaya sahip, bütün kalite analizleri yapılmışnınözel butik ambalajlarda piyasaya arz edilerek tanıtım ve markalaşma sürecinin başlatılması sağlanacaktır.Bu hafta itibari ile proje kapsamındaki köylerde organik arıcılık ile ilgili eğitimlere başlamış durumdayız. Yoncalı köyümüzdeki bu yoğun ilgi ve katılım hakikaten doğru bir alanda proje yapıldığını ve çalışma başlatıldığını göstermektedir. İnşallah bu kurslar ve bu proje bölge ve ilimiz arıcılığı için yeni bir dönem başlatacaktır." ifadelerinde bulundu.Projenin koordinatörlüğünü yapan Ziraat Mühendisi Öner Bakan, projeye ve eğitimlere ilginin çok yüksek olduğunu belirterek kış döneminde proje eğitim faaliyetlerini tamamlamayı planladıklarını, yaz sezonu itibari ile de organik aracılığa geçiş sürecinin başlatılacağını belirtti.