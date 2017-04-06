Hintli Yatırımcılar Cazibe Merkezi Programını incelemek için Bayburt’a geldiler.

Bayburt milletvekili Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun girişimleriyle Hindistan'dan gelerek Bayburt Organize Sanayi Bölgesinde fabrika kurmak isteyen Hintli Yatırımcılar Shiv TRIPATHI ve Priyanka SAMANI OSB'yi ve Doğal Taş Fabrikasını gezerek bilgiler aldı.

Konuyla ilgili KAVCIOĞLU ise şunları dile getirdi: Cazibe merkezleri programları kapsamında Bayburt'a yapılan 54 başvuru içerisinde ciddi anlamda çok güzel projeler bulunuyor. Eskiden Bayburt'a turist gelince hepimiz şaşkınlıkla bakardık ama bugün yabancı yatırımcılar Bayburt'a gezmeye değil iş yapmaya geliyorlar. Bu şehrimizin geldiği noktayı gösteriyor.