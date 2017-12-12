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Başkan Memiş’ten Sanayi Esnafına Ziyaret

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş 21 Şubat Sanayi Sitesi esnafını ziyaret etti.

Başkan Memiş’ten Sanayi Esnafına Ziyaret
12 Aralık 2017 Salı 11:08

Ak Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak, Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Kızılaslan ve Bayburt Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Selahattin Karaman’ın da kendisine eşlik ettiği ziyarette Başkan Memiş esnaflarla bir süre sohbet ederek isteklerini dinledi ve not aldı.

Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Selahattin Karaman ile 21 Şubat Sanayi Sitesi esnafı ise Belediye Başkanı Mete Memiş, Ak Parti Bayburt İl Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak ve Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Kızılaslan’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dilediler. 

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