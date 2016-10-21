BAŞKAN MEMİŞ'TEN TEŞEKKÜR MESAJI

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş CMC (Customer Management Center) Firması tarafından Digiturk Çağrı Merkezinin Bayburt'a kurulacağının açıklanmasının ardından bir teşekkür mesajı yayınlayarak şunları ifade etti:

“CMC (Customer Management Center) Firması tarafından Digiturk Çağrı Merkezinin şehrimize kurulması kararı Bayburt olarak bizi son derece memnun etti. Yaklaşık 200 kişiye istihdam sağlayacak olan çağrı merkezi Bayburt’umuzda işsizliğe bir nebze olsun ilaç olacak. Bu tip yatırımların Bayburt’a daha fazla gelmesini ve şehrimizdeki istihdamın artmasını ilerleyen dönemlerde de beklemekteyiz.





Her zaman belirttiğimiz gibi Bayburt siyasi tarihinin en parlak dönemini yaşıyor. Şehrimiz Maliye Bakanına ve güçlü bir milletvekiline sahip olmanın avantajını hissetmeye devam ediyor. İnşallah Bayburt’umuz bu sayede büyümeye, gelişmeye ve geleceğe daha güçlü adımlarla yürümeye devam edecek.

Bu vesile ile başta Maliye Bakanımız Sayın Naci AĞBAL ve Milletvekilimiz Sayın Şahap Kavcıoğlu olmak üzere çağrı merkezinin şehrimize kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bayburt’umuza hayırlı uğurlu olsun.”

