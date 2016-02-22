BAŞKAN DEFTARDAR'A BAŞARILAR DİLEDİ

Her yıl 22- 28 Şubat tarihleri arasında kutlanan Vergi Haftası etkinlikleri başladı. Bu yıl 27. si düzenlenecek olan kutlama programları çerçevesinde Bayburt Defterdarı Davut Karadağ, Vergi Dairesi Müdürü A. Zeki Cinoğlu, Gelirler Müdürü Celal Parıldar, Vergi Müfettişi Ahmet Tekin, Muhasebe Müdürü Murat Atamer, Personel Müdürü Yardımcısı, Ersun Urhan ve Döner Sermaye Saymanı Zeki Karahan Belediye Başkanımız Mete Memiş’i makamında ziyaret ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkanımız Memiş Defterdar Karadağ ve beraberindeki heyete çalışmalarında başarılar diledi. Karadağ ise Başkanımız Mete Memiş’e kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederek Vergi Haftası içinde yapılacak faaliyetler hakkında bilgi verdi ve başkanımıza çalışmalarında başarılar diledi.



