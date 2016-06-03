Arıcılara 360 kovan ve elektroşoklu çit dağıtıldı

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında Bayburt’ta, 18 orman köylüsüne 360 arılı kovan ile yaban hayvanı zararlarının azaltılması amacıyla 18 elektroşoklu çit dağıtıldı.

Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında Bayburt’ta, 18 orman köylüsüne 360 arılı kovan ile yaban hayvanı zararlarının azaltılması amacıyla 18 elektroşoklu çit dağıtıldı.Bayburt Orman İşletme Şefliği bahçesinde gerçekleştirilen arılı kovan teslim törenine Trabzon Orman Bölge Müdürü Mümin Döngez, Tarım Kredi Kooperatifleri Trabzon Bölge Müdürü Ergin Çubukçu, Trabzon Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Sebahattin Yazıcı, Bayburt Orman İşletme Müdürü Yusuf Turan ile arıcılar katıldı.Döngez, burada yaptığı konuşmada, Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi’nin Artvin, Bayburt ve Erzurum’da 13 mikro havzada, yaklaşık 450 bin hektar alanda yürütüldüğünü söyledi.Projenin 2012 yılında Orman Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde başladığını ve bu kapsamda Bayburt’ta bugüne kadar bin 720 adet arılı kovan dağıttıklarını belirten Döngez, "Bunun yanında 86 adet elektroşok dediğimiz kovanlarımızı koruyucu sistemi hibe olarak vatandaşlarımıza verdik. Arıcılığın yanında aynı zamanda 83 adet güneş enerjisi proje kapsamında halkımıza dağıtılmıştır." dedi.Çubukçu da güzel işlerin kurumların birbirleriyle uyumlu çalışmasıyla yapıldığını dile getirerek, bir araya gelindiğinde, birlikte olunduğunda çok güzel işler yapılabildiğini kaydetti.Yazıcı ise üretim olmadan tüketim olamayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:"Çoruh Havzası'nın rehabilitasyonu adına devletin verdiği imkanları iyi kullanalım lütfen. Ülkenin bu tip üretimlere ihtiyacı var. Otlağınız olmadan, büyük bir bina imal etmeden üretim yapabiliyorsunuz. Bunun değerini iyi bilmek lazım. Siz güvenli bal üretin, biz güvenli tüketim yapalım. Siz burada mutlu olun, kentteki insanlarda güvenli gıda tüketerek sağlıklı olsun." diye konuştu.Tören, konuşmaların ardından üreticilere arılı kovan ve elektroşoklu çit dağıtımı ile sona erdi.