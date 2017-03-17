"Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı kapsamında ,Yıldırımhan, Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığında düzenlediği toplantıda, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı kapsamında 81 ilde ziyaretlerde bulunduklarını, şimdi de bu ziyaretlerin ikinci turuna başladıklarını söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mazhar Yıldırımhan, "Artık yerinde, Ankara'da oturan bir bürokrasi anlayışımız yok. Bizzat esnafın ayağına giden, tüccarın, sanayicinin ayağına giden, onların sorunlarını yerinde dinleyen ve mevcut imkanları bu kesimler için seferber eden bir anlayış var." dedi.

Yıldırımhan, Bayburt Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığında düzenlediği toplantıda, "Çalışma Hayatında Milli Seferberlik" programı kapsamında 81 ilde ziyaretlerde bulunduklarını, şimdi de bu ziyaretlerin ikinci turuna başladıklarını söyledi.

Türkiye'yi gezmelerinin sebebinin, her anlamda esnaf ve tüccarın yanında bulunduklarını göstermek olduğuna dikkati çeken Yıldırımhan, şöyle devam etti:

"Artık yerinde, Ankara'da oturan bir bürokrasi anlayışımız yok. Bizzat esnafın ayağına giden, tüccarın, sanayicinin ayağına giden, onların sorunlarını yerinde dinleyen ve mevcut imkanları bu kesimler için seferber eden bir anlayış var. Bir hükümet etme anlayışı var. Onun için müsterih olun, devlet yanınızdadır, hükümet yanınızdadır, bürokrasi bu anlamda yanınızdadır. Sizin bütün sorunlarınızı her zaman dinlemeye hazırız, kapımız da açık, gönlümüz de açık. Sizin bu ülke adına duyduğunuz kaygılar, çektiğiniz sıkıntılar veya ülkenin geleceğine ait özlemleriniz neyse bizim de aynıdır."

Yıldırımhan, esnaf ve sanatkarların Türkiye'nin her yerinde benzer sorunları olduğunu, ancak bu sorunların Bayburt'a biraz daha fazla yansıdığını dile getirerek, devletin, hükümetin her alanda olduğu gibi esnaf ve sanatkarı da ayakta tutabilecek, onların işlerini geliştirebilecekleri imkanları açacak bütün kanalları zorladığını ifade etti.

Bir taraftan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının teşvikler ortaya koyduğunu kaydeden Yıldırımhan, bir taraftan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bir taraftan Kalkınma Bakanlığının devletin sahip olduğu imkanlarla esnaf, tüccar ve sanayici için seferber olduğunu belirtti.

Yıldırımhan, esnafın Türkiye'nin bel kemiğini oluşturduğunu vurgulayarak, "Biz bunun bilincindeyiz. Bizim esnaflık kültürümüz kökleri itibarıyla bir medeniyet kültürüdür, bir insanlık kültürüdür. Bir irfan mektebidir aynı zamanda. Onun için esnaflığı çok önemsiyoruz. Ahilik kültürünün getirmiş olduğu esnaflık anlayışının Anadolu'da hala devam ediyor olması, özellikle Bayburt gibi illerimizde aynı kültürün devam ettirilmeye çalışılması bizim için çok önemlidir." diye konuştu.