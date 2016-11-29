ANAHTAR TESLİM FABRİKA’ İÇİN ÖN TALEP BAŞVURULARI BAŞLADI

Başbakan Binali Yıldırım’ın açıkladığı Yeni Teşvik Yasası kapsamında oluşturulan Cazibe Merkezleri’nde yatırım yapmak isteyenler için ön talep başvuruları başladı.

ANAHTAR TESLİM FABRİKA’ İÇİN ÖN TALEP BAŞVURULARI BAŞLADI
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Ön talep başvurularının Kalkınma Bakanlığı internet sitesinde yer alan Cazibe Merkezleri Ön Talep Formu’nun doldurulmasının ardından kredipazarlama@kalkinma.com.tr adresine e-posta olarak gönderilmesiyle yapılacağını ifade eden Vali İsmail Ustaoğlu, program kapsamında yatırımcılara Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği, Faiz İndirimli İşletme Kredisi Desteği, Üretim Tesislerini Taşıma Desteği, Danışmanlık Hizmetleri Desteği, Çağrı Merkezi ve Veri Merkezi Yatırımı Desteği, Anahtar Teslim Fabrika Binası Yapım Desteği, Bedelsiz Yatırım Yeri Tahsisi Desteği gibi çeşitli fırsatlar sunulacağını bildirdi.
Vali İsmail Ustaoğlu programın Bayburt için adeta altın fırsat olduğunu belirterek, “Cazibe Merkezleri Programı Bayburt'un sanayi eksenli gelişimine ciddi bir ivme kazandıracaktır. Tüm müteşebbislerimizi Bayburt'a yatırım yapmaya davet ediyorum. Bu fırsatı Bayburt ve ülkemiz için bir zenginliğe dönüştüreceğiz." dedi.
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