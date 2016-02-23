5 KÖY PİLOT BÖLGE SEÇİLDİ

Bayburt Milletvekili Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu, 'Kırsal Hayvancılık Merkezleri' projesi kapsamında pilot köylerin belirlendiğini açıkladı.

5 KÖY PİLOT BÖLGE SEÇİLDİ
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'Kırsal Hayvancılık Merkezleri' projesinin  hayata geçirilmesi adına Bayburt Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde bir toplantı düzenlendi.
Toplantıya Bayburt Milletvekili Doç. Dr. Şahap Kavcıoğlu, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abdulkadir Karabulut, AK Parti İl Başkanı Hakan Kobal ve diğer ilgililer katıldı.
Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Kavcıoğlu;
"Aldığımız karar neticesinde pilot köyler olarak Çayıryolu, Taşkesen, Yaylapınar, Aksaçlı ve Mutlu köylerimizi seçtik. İlk olarak Çayıryolu köyümüzde çalışmalar başlayacak ve en kısa sürede netice alınacak. Daha yaşanabilir bir Bayburt için durmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Esnaf ziyareti
Öte yandan Bayburt'un 98. kurtuluş yıl dönümü kapsamında memleketinde bulunan Kavcıoğlu, İl Başkanı Hakan kobal'la birlikte esnafı da ziyaret ederek sorunlarını dinledi.
 
Kavcıoğlu Kop Şehitliği'ne de ziyaret ederek sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:
"Kop Dağı'nda tarih yazan yiğitlerimiz Kop Geçiti’ni düşmana kapatmış ve küffara galip gelmiştir. Kop Dağımızda bulunan şehitliği ziyaret ederek şehitlerimizi minnetle ve dua ile yâd ettik."dedi

Etiketler; #KÖY
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BENCE - 11 ay önce
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