Yeniden Doğuş’ Şiir Dinletisi

Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tarafından 23 Mart 2017’de bir şiir dinletisi etkinliği düzenlendi.

Yeniden Doğuş’ Şiir Dinletisi
27 Mart 2017 Pazartesi 17:11
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‘Yeniden Doğuş’ isimli dinletide Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yurttaş, şiirleri ve harika yorumuyla kendisini dinlemeye gelenleri mest etti.

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonundaki etkinliğe Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Yılmaz, Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Yurttaş, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmettin Tozlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Program Dekan Prof. Çiğdem’in Prof. Yurttaş'a plaket takdim etmesiyle sona erdi.

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