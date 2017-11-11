Yargıtay Onursal Başkan Vekilinden Ceza Hukuku Söyleşisi

Yargıtay’dan emekli olduktan sonra Onursal Ceza Genel Kurul Başkanlığı ve Onursal Başkan Vekilliği görevlerini yürüten Abdulkadir İlhan, Bayburt Üniversitesi’nin davetlisi olarak katıldığı söyleşide, son dönemin revaçtaki konularından biri olan Ceza Hukuku konusunda akademik personel ve öğrencileri bilgilendirdi.

Bayburt Üniversitesi Kalkındırma Vakfı Başkanlığı görevini de sürdüren İlhan’ın konuşma yaptığı, Gökhan Budak Konferans Salonu’nda gerçekleşen ‘Hukuk ve Ceza Uygulamaları’ isimli söyleşide, çok sayıda akademik personel ve öğrenci ile bir araya geldi. Yoğun katılımın yaşandığı söyleşi boyunca, Ceza Hukukunun dayanaklarını ve farklı tipteki müeyyide örneklerini anlatan İlhan, kamuoyunu meşgul eden Kanun Hükmündeki Kararname ile ilgili bazı durumları aydınlattı. Adalet Meslek Yüksekokulundaki bölümlerin önemine değinen İlhan, yazılı ve yazılı olmayan hukuktan bahsederek açıklamalarda bulundu. İlhan ayrıca, öğrencilerle meslek hayatında karşılaştığı olayları paylaşarak mesleki etik ve dürüstlük konusunda tavsiyede bulundu.

Modern Türk Hukuku’nda ‘Ceza’ kavramının bağlamı ve suça zemin teşkil eden durumların hukuki karşılıklarının ön planda tutulduğu sohbet boyunca öğrencilerin not tuttuğu gözlemlendi. İlhan, üniversitelerin merkezi konumuna dikkat çekerek, öğrenci ve akademisyenlerin konuyla ilgili görüşlerini berraklaştırmanın, dolaylı olarak toplum açısından kazanılmış bir değer olduğunun altını çizdi. Ağırlıklı olarak, Ağır Ceza, Asliye Ceza ve Sulh Ceza konularındaki ayrımlara yoğunlaşan açıklamalar, söyleşinin içeriğini zenginleştirmekle birlikte, konuşmanı seyrinde yeni ufuklar açtı.

Akademik personelin yanı sıra, idarecilerin de yoğun olarak katılım sağladığı etkinlikte, Bayburt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hanefi Bayraktar, Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Hayri Tacın, Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Yusuf Şen, Kurum amirleri STK temsilcileri, öğrenciler ve bazı vatandaşlar da hazır bulundu.

Söyleşi açılışında konuşma yapan Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Yusuf Şen Adalet Meslek Yüksekokulunun önemini ayrıcalığından bahsederek hukukun önemine değinerek insanın yaşam hakkı ile ilgili hususlarda bilgiler verdi. Şen ayrıca, söyleşiye katılan Abdulkadir İlhan’a teşekkür etti.