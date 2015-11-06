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Yarar'dan Rektör Coşkun'a Ziyaret

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Yarar, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun’u ziyaret etti.

Yarar'dan Rektör Coşkun'a Ziyaret
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 Rektör Coşkun’dan üniversitedeki sportif etkinlikler hakkında bilgi alan Yarar, Bayburt Üniversitesi’nde bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti. Yarar ayrıca kayak sporuna desteklerinden dolayı Rektör Coşkun’a teşekkür etti.  

Rektör Coşkun ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek ziyaret anısına Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Erol Yarar'a ve Kayak Federasyonu Genel Sekreteri Doç. Dr. Necip Fazıl Kışhalı'ya Bayburt Üniversitesi logolu özel kalem hediye etti. 

Ziyarete Yarar’ın yanı sıra Kayak Federasyonu Genel Sekreteri Doç. Dr. Necip Fazıl Kışhalı, Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Doç. Dr. Fatih Kıyıcı, Doç. Dr. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, Kayak Bayburt İl Temsilcisi Fatih Durgut ile işadamı Osman Çalışkan katıldı.

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