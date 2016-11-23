VALİ İSMAİL USTAOĞLU, TEOG’A GİRECEK ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Vali İsmail Ustaoğlu, bu gün yapılacak Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sınavı dolayısıyla öğrencilerle bir araya geldi.

Sınava girecek 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencileriyle bir araya gelen Vali İsmail Ustaoğlu, öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulundu. Vali İsmail Ustaoğlu, öğrencilere sınav dolayısıyla heyecana kapılmamaları gerektiğini söyleyerek, “Gördüğünüz derslerden, bildiğiniz konulardan sınav olacaksınız. Onun için heyecanlanmanıza gerek yok. Bunlar zaten sizlere öğretmenlerinizin daha önce anlattığı şeyler. İnanırsanız başarırsınız. Önce inanacaksınız.” dedi.

Eğitim şartlarının son yıllarda giderek iyileşmeler gösterdiğini ifade eden Vali İsmail Ustaoğlu, kendisinin de zor bir eğitim hayatı yaşadığını belirtti. Vali İsmail Ustaoğlu öğrencilere sahibi olmak istedikleri meslekle ilgili hayaller kurmalarını tavsiye ederek konuşmasına şu ifadelerle devam etti: “Okul yıllarımda kendi kendime, ‘Ben Kaymakam’ olacağım diye hedef koymuştum. Kendime koymuş olduğum hedef o dönem beni önce kamu yöneticisi yetiştiren Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne, sonra da Kaymakamlık mesleğine getirdi. Yani kendi hayatımdan örnek vererek söylemek istediğim şu; ‘İnandım, Allah’ta nasip etti ve hedeflediğim mesleğe kavuştum. Onun için eğitiminize devam ederken o sahip olmak istediğiniz meslekle ilgili olarak hayaller kurarak derslerinize çalışın. Bunu yaparsanız başarının yüzde 50’sini o gün elde etmiş olursunuz.”

Öğrencilere sınav öncesi başarı dileklerini ileten Vali İsmail Ustaoğlu, sınav heyecanına kapılmamaları ve rahat olmaları tavsiyesinde bulundu.

Daha sonra öğrencilerin sınava hazırlık süreçleri hakkında Okul Müdürü Ali Aktaş’tan bilgi alan Vali İsmail Ustaoğlu, okul yöneticileriyle yaptığı kısa toplantının ardından okuldan ayrıldı. Vali İsmail Ustaoğlu’na ziyareti esnasında İl Milli Müdürü Atanur Çağlayan eşlik etti.

