VALİ İSMAİL USTAOĞLU, İHOP’LA BULUŞTU

İmam Hatip Okulları Platformu hakkında yapılan sinevizyon gösteriminin ardından konuşan Bayburt İmam Hatip Okulları Platformu Başkanı Nesimuttin Selçuk, çeşitli istişarelerde bulunmak amacıyla bir araya geldiklerini ifade ederek, “Bugüne kadar İmam Hatip Okulları Platformu’na katkı sunan çok kıymetli yönetici arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bayrağı devralan bizler de görev yaptığımız süre içerisinde hayırlı işler yapma çabası içerisinde olacağımızı belirtmek istiyorum. Toplantının hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum.” dedi.

İmam Hatip Okullarının önemli misyonlar üstlendiğini dile getiren platform başkanı Selçuk, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin milli ve manevi değerler doğrultusunda yetiştirilmesi için elimizi taşın altına koymaya hazırız. İmam Hatip Okulları Platformu olarak bütün okullarımızın yanında olacağımızı buradan ilan ediyorum.” diye konuştu.

Vali İsmail Ustaoğlu ise İmam Hatip Okulu mezunu olduğunu bildirerek toplantının kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını dile getirerek toplantının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

Platform üyelerinin eğitim konusunda yaptıkları fikir alışverişiyle sona eren toplantıya Vali İsmail Ustaoğlu, Bayburt İHOP Başkanı Nesimuttin Selçuk, Belediye Başkan Vekili Cemil Polat, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun ve İHOP üyeleri katıldı.