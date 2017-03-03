Ustaoğlu Üniversite Engelli Çalışanlarını Ziyaret etti

Bayburt’un tanınan simalarından bedensel engelli Engin Demir’in üniversitede göreve başlaması dolayısıyla gerçekleşen ziyarette vali Ustaoğlu hem Engin Demir’e hayırlı olsun dileklerini iletti hem de bu vesileyle üniversitede görev yapmakta olan diğer engelli çalışanlar Yusuf Aka ile Murat Tuta’ya başarılar diledi.
Bayburt Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun’un da hazır bulunduğu ziyaret, vali Ustaoğlu’nun engelli çalışanlara hediye takdimiyle son bulundu.
Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu 1 Mart 2017’de Bayburt Üniversitesi’nde çalışan engelli çalışanları ziyaret etti.
İlgili Galeriler