Üniversiteye on bir akademik personel

Bayburt Üniversitesine 11 akademik personel alınacak.

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan akademik personel alım ilanına göre üniversite bünyesinde çalıştırılmak üzere daimi statüde yardımcı doçent kadrolarında 11 akademik personel alımı yapılacak. Bayburt Üniversitesi akademik personel alım ilanına başvurmak isteyen adayların başvurularını 15 gün içerisinde yapmaları gerekmekte. Posta ile yapılacak başvurular ve eksik belge ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecek.

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanan Bayburt Üniversitesi akademik personel alımı farklı fakülte ve bölümlere yapılacak ve başvuru şartları bölümlere göre farklılık göstermekte. Bayburt Üniversitesi akademik personel alım ilanına ulaşmak ve kadro dağılımını öğrenmek için tıklayınız...