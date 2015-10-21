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ÜNİVERSİTEYE BİR BİRİM DAHA...

Yüksek Öğretim Kurulu, Bayburt Üniversitesi’nde Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu açılmasına onay verdi.

ÜNİVERSİTEYE BİR BİRİM DAHA...
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 Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “YÖKYürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. İbrahim Hatipoğlu’nun Üniversitemizi ziyaretiyle birlikte gündeme alınan Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, YÖK onayından geçti. Bu süreç içerisinde desteklerini esirgemeyen YÖK Başkanı Sayın Prof.Dr. M.A.Yekta Saraç ve YÖK Genel Kurulu Üyelerine ve Bayburt Milletvekilimiz Sayın Naci Ağbal’a teşekkür ederiz.
Bu Yüksekokul ile Üniversitemizde inovasyon alanındaki bölümlerin açılması sağlanacak. Muhasebe ve Finansal Yönetim, Bankacılık ve Sigortacılık, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Sosyal Hizmetler gibi bölümlerin faaliyete geçmesi planlanıyor. Bu ise 2023 vizyonumuzda Bayburt Üniversitesi’nin gelişmesine ve öğrenci sayısının artmasına imkân verecektir. Yeni Yüksekokulumuzun Bayburt’umuza hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.
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