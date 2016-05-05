Turkcell’in “Engelsiz Eğitim Programı” Bayburt’ta başladı

Turkcell’in özel eğitime ihtiyacı olan engelli çocuklar için Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde 2015’te başlattığı “Engelsiz Eğitim Programı” projesi 11 ay içerisinde 29 ilde 47 okulda hayata geçirildi. 2017’de 40 ilde 10 binden fazla öğrenciye ulaştırılması hedeflenen projeyle, Bayburt Özel Eğitim Mesleki Eğitim Okulu’nda bulunan engelli öğrencilere destek verilmeye başlandı.

Turkcell’in engelli çocukların eğitim ve istihdamına destek olmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde 2015’te başladığı “Engelsiz Eğitim Programı” 11 aylık süreçte 29 ilde 47 okulda hayata geçirildi. Özel eğitime ihtiyacı olan engelli çocukların yetkinliklerini artırmak, toplumsal yaşama katılımlarını sağlamak amacıyla geliştirilen ve Türkiye’de 40 ilde 80 okul’da uygulanması hedeflenen “Engelsiz Eğitim Programı”nın ulaştığı illerden biri de Bayburt oldu.

Bayburt’ta engeller aşılacak

Bayburt Özel Eğitim Mesleki Eğitim Okulu’nda bulunan öğrenciler için kolları sıvayan Turkcell, özel eğitime ihtiyacı olan hafif zihinsel engelli çocukların gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla konaklama seyahat atölyesinin yapımını tamamladı ve kullanıma açtı.

Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü Engin Gedik konuyla ilgili yaptığı açıklamada:” Dört kolla sarıldığımız ve büyük önem verdiğimiz Engelsiz Eğitim Programı’nı çok kısa bir süre içerisinde bir çok okulumuza ulaştırdık. Görme, işitme ve zihinsel özel eğitim okullarında, teknoloji sınıfları, konaklama seyahat, yiyecek-içecek ve el sanatları atölyeleri kuruyor, ülkemizin dört bir yanında bulunan bütün engelli okullarına dokunarak, pırıl pırıl çocuklarımızın geleceklerine ışık tutmaya çalışıyoruz. Engelli çocuklarımızın sosyal hayata katılımlarını kolaylaştıracak, engelsiz yaşıtlarıyla eşit eğitim fırsatlarına eriştirecek bu projeyi uygulamaya başladığımız illerimizden biri de Bayburt oldu. Bayburt Özel Eğitim Mesleki Eğitim Okulu’nda engellerin aşılması için meslek atolyeleri kurduk. Turkcell olarak üzerimize düşen sorumluluğun önemini biliyor, tüm engelleri ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz”dedi.

