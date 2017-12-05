Tügva İşin ehlinden sohbetleri devam etti

Türkiye Gençlik Vakfı Bayburt İl Temsilciliği Çalışan Gençlik Koordinatörlüğü’nün her hafta düzenlediği ‘’İŞİN EHLİNDEN’’ sohbetleri Çarşamba günleri saat 19:00’da Bayburt’un önde gelen isimlerini ağırlamaya devam ediyor.

Geçen hafta Bayburt İl Göç İdaresi Müdürü Hüsnü Yağmur’un misafir olduğu sohbete halkımız ve üniversiteli gençlerin katılımı ile gerçekleşti.

Hüsnü Yağmur sohbetinde ‘ Türkiye’de Göç ve Mülteciler’ konusu üzerinde durdu. ‘’Mültecilik kavramı ve göç nedenleri üzerinde kısa tanımlamalar yapan Yağmur; daha sonra Bayburt’a göç etmiş Afgan ve Suriyeli kardeşlerimize ensar olmamız gerektiği üzerinde durdu. Üniversite de bulunan yabancı uyruklu kardeşlerimizin elinden tutmamız gerektiği ve onlara misafir değil ev sahibi gibi davranmamız gerektiğini söyledi.’’

Bu hafta ise Türkiye Gençlik Vakfı Bayburt İl Temsilciliği’nin misafiri Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Soner Can Hocaydı.

Soner Can’ın sohbeti ‘’ Şuurlu Eğitim’’ olup sohbetini üç ana başlığa ayırdı.

Eğitimde Neredeydik? Şimdi Neredeyiz? Gelecekte nerede olmamız gerekir? başlıkları ile sohbetini tamamladı.



‘’Ülkemizin yaşamış olduğu 28 Şubat süreci ve şu anda gelmiş olduğumuz pozisyonun tariflerini yaptıktan sonra gelecek nesli dert edip uyumamamız gerektiği ve çocuklarımıza sahip çıkmamız gerektiği üzerinde durdu.’’ Tarihten verdiği örneklerle dinleyenlerin ufkunu açtı.