TEOG birincileri bürokratları ziyaret ettiler

2016-2017 Eğitim Öğretim yılı TEOG sınavı Bayburt ili şampiyonu Özel Bayburt Dede Korkut Koleji Okul Yönetimi ve öğrencileri Bayburt Valisi Ustaoğlu, Belediye Başkanı Memiş ve İl Milli Eğitim müdürü Çağlayanı makamlarında ziyaret ettiler.

Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlunu makamında ziyaret eden Özel Bayburt Dede Korkut Koleji Kurucu Müdürü Raci Bayrak, Özel Bayburt Dede Korkut Koleji Okul Müdürü Serhat Kılıç, Öğretmenler ve öğrenciler Vali Ustaoğlu’na çiçek takdim ederken Ustaoğlu da, alınan başarıdan mutluluk duyduklarını belirterek “ 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı TEOG sınavı Bayburt ili şampiyonu Özel Bayburt Dede Korkut Koleji Okul yönetimi, Milli Eğitim Müdürlüğünü, öğrencileri ve velilerini tebrik ediyoruz.

İlimiz adına ve geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ileriki yaşamlarında önemli bir merhale olan bu sınavlardan yüzlerinin akı ile çıkmaları hem bizleri hem de onları okutan velilerimiz için gurur kaynağıdır “ dedi.

Özel Bayburt Dede Korkut Koleji Okul yönetimi ve öğrenciler daha sonra Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş’i makamında ziyaret ederek buket sundular.

Ziyaret esnasında öğrencilere kitap hediye eden Başkan Memiş alınan başarının önemini belirterek öğrenciler hitaben” Çocukların iyi okumaları ve iyi bir eğitim almaları gerektiğini belirten Belediye Başkanı Mete Memiş geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın güzel görevlerde bulunmaları ve yüksek mevkilerde olmaları lazım ki yaşadıkları şehirleri değiştirip dönüştürebilsinler dedi.

Bayburt’ta iyi yetişmiş insanların bugün ve bundan sonra daha çok olması gerektiğini ifade eden Başkan Memiş okulların bu konuda çok önem arz ettiğini belirterek Bayburt Belediyesi olarak eğitim kurumlarının talepleriyle ilgili üzerlerine ne düşerse severek yapacaklarını sözlerine ekledi.

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürü Atanur Çağlayan’ı makamında ziyaret eden Özel Bayburt Dede Korkut Koleji Okul yönetimi ve öğrenciler Çağlayan’a çiçek buketi takdim ettiler.

Milli Eğitim Müdürü Çağlayan, TEOG Sınavında alınan İl Birinciliğinin öneminin, 2016 -2017 Eğitim Öğretim yılında açılan Kolejin daha ilk yılında bu başarıyı yakalamasının olduğunu belirterek “ Kolej eğitim kadromuzu, öğrencilerimizi ve ailelerini bu başarıdan dolayı kutluyorum “ dedi.

